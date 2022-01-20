Чи робила Бузова пластичні операції – мама телеведучої чесно відповіла на запитання

Мама Ольги Бузової прокоментувала чутки про пластичні операції дочки / Фото: instagram.com/buzova86

Останнім часом на багатьох знімках Ольгу Бузову, як зазначають підписники, все важче впізнати. Поки одні всі списують на фотошоп, інші впевнені, що без пластичних операцій не обійшлося.

У Мережі можна знайти версії, що Бузова робила ринопластику, контурну пластику скул і збільшила губи.

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/ Фото: instagram.com/buzova86, скріншот

/ Фото: instagram.com/buzova86

Сама телеведуча все спростовує і каже, що вона за природну красу.

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Мама Ольги Бузової теж заперечує, що дочка робила пластичні операції. Телеведуча регулярно відвідує косметологів.

Та й наші косметологи дуже добре працюють із зірками. Краще 20 років тягнути гроші з клієнта за процедури, ніж один раз йому "відрізати" (зробити пластику. – Ред.), – сказала мама ведучої в бесіді з kp.ru.

/ Фото: instagram.com/buzova86

Мама телеведучої зазначає, що Ольга Бузова дуже переймається своєю зовнішністю, адже це її візитна картка.

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Оля знає всі свої недоліки, всі ракурси. І коли вона каже, що вона чарівна, вона просто жартує. Вона не хвалько, просто з великою самоіронією.

Нагадаємо, нещодавно сестра Ольги Бузової заявила, що не вважає себе красивою, та зізналася, що завжди користується фільтрами на знімках.