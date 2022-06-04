Дело не в красоте: Жена Энрике Иглесиаса призналась, чем ее покорил муж

Анна Курникова призналась, почему влюбилась в Энрике Иглесиаса / Фото: Getty Images

Иглесиас и Курникова воспитывают троих детей – двойняшек Николаса и Люси и дочь Мэри. Сам певец не раз рассказывал СМИ, как он сильно любит свою жену.

Энрике Иглесиас и Анна Курникова с детьми / Фото: instagram.com/annakournikova

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Анна не скрывает, что влюбилась по уши в Энрике с первого взгляда. Курникова отметила, что Иглесиас покорил ее сердце совсем не мужеством или красотой, как можно было подумать, сообщает "КП".

Теннисистка объясняет, что внешность партнера играет роль первые пять минут, а затем в приоритет выходят другие качества.

Мне нравится в Энрике то, что у него очень мощный стимул — в жизни, в творчестве. Он хочет многого добиться. Он смотрит вперед, а не сидит и плюет в потолок, как некоторые. У него много идей. С ним очень интересно разговаривать. С ним не скучно. Он и меня стимулирует действовать, – рассказала Курникова.

Как призналась Анна, у нее небольшой опыт в отношениях с мужчинами. Некоторое время она встречалась с российским хоккеистом Сергеем Федоровым, а затем в ее жизни появился Энрике Иглесиас. Курникова признается, что любит стабильность в жизни.

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