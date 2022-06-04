Справа не в красі: Дружина Енріке Іглесіаса зізналась, чим підкорив її чоловік

Анна Курнікова зізналася, чому закохалася в Енріке Іглесіаса / Фото: Getty Images

Іглесіас та Курнікова виховують трьох дітей – двійнят Ніколаса та Люсі і доньку Мері. Сам співак неодноразово розповідав ЗМІ, як він сильно кохає свою дружину.

Енріке Іглесіас та Анна Курнікова з дітьми

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Анна не приховує, що закохалась по вуха у Енріке з першого погляду. Курнікова запевнила, що Іглесіас підкорив її серце зовсім не мужністю та красою, як можна було подумати, повідомляє "КП".

Тенісистка пояснює, що зовнішність партнера грає роль перші п'ять хвилин, а потім в пріоритет виходять інші якості.

Мені подобається в Енріку те, що він має дуже потужний стимул — у житті, у творчості. Він хоче багато чого досягти. Він дивиться вперед, а не сидить і плює в стелю, як дехто. Має багато ідей. З ним дуже цікаво розмовляти. З ним не нудно. Він і мене стимулює діяти, – розповіла Курнікова.

Як зізналась Анна у неї невеликий досвід в стосунках з чоловіками. Деякий час вона зустрічалась з російським хокеїстим Сергієм Федоровим, а потім у її житті з'явився Енріке Іглесіас. Курнікова зізнається, що любить стабільність в житті.

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