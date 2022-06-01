Наконец-то началась новая глава в жизни! Депп прокомментировал свой выигрыш в суде против Херд

Актер сделал публикацию с реакцией в соцсети

Херд и Депп высказались после суда/Фото: REUTERS/Tom Brenner, REUTERS/Evelyn Hockstein. Коллаж: "Сегодня"

Американский актер Джонни Депп, который выиграл суд против экс-супруги Эмбер Херд, прокомментировал судебный процесс, который длился семь недель.

Соответствующее публикацию Депп сделал на своей странице в Instagram.

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Что написал актер?

"Шесть лет назад моя жизнь навсегда изменилась, жизнь детей, жизнь близких, жизнь людей, которые поддерживали и верили в меня много-много лет. Все в мгновение. Через средства массовой информации против меня предъявили лживые, очень серьезные и уголовные обвинения, что привело до бесконечного шквала ненавистного содержимого, хотя никаких обвинений против меня никогда не выдвигали. Все это дважды облетело мир за наносекунду, и это оказало сейсмическое влияние на мою жизнь и мою карьеру. А через шесть лет судьи вернули меня к жизни. Мое решение продолжить эту работу, хорошо зная высоту юридических препятствий, с которыми мне придется столкнуться, и неизбежное глобальное зрелище в моей жизни было принято только после серьезных размышлений. Сказать правду — это то, чем я обязан своим детям и всем оставшимся непоколебимым в своей поддержке меня, я чувствую покой, зная, что наконец достиг этого. Я переполнен излиянием любви, огромной поддержки и доброты со всего мира. Я надеюсь, что мое желание сказать правду помогло другим, мужчинам или женщинам, оказавшимся в моей ситуации. Я также надеюсь, что теперь позиция вернется к невиновности, пока вина не будет доказана как в судах, так и в СМИ. Я хочу поблагодарить судей, присяжных, работников суда и шерифов, которые выделили свое время, чтобы достичь этого, а также моей старательной и непреклонной юридической команде, которая проделала чрезвычайную работу, помогая мне поделиться правдой. Лучшее еще впереди, и наконец-то началась новая глава. Правда никогда не умирает", — написал Депп.

Кроме того, на свое поражение отреагировала и Эмбер Херд.

"Разочарование, которое я чувствую сегодня, невозможно передать словами. У меня разбито сердце, потому что, несмотря на кучу доказательств, этого все еще не хватило, чтобы противостоять непропорциональной власти и влиянию моего бывшего мужа. Я еще больше разочарована тем, что этот приговор означает для других женщин. Это неудача. Это возвращает назад к тому времени, когда женщину, которая заговорила и выступила, можно было публично пристыдить и унизить. Это отвергает идею о том, что к насилию в отношении женщин следует относиться серьезно. Я считаю, что адвокатам Джонни удалось заставить присяжных проигнорировать ключевой вопрос свободы слова и проигнорировать доказательства, которые были настолько убедительными, что мы выиграли в Великобритании. Мне жаль, что я проиграла это дело. Но мне еще печальнее, что я, кажется, потеряла право, что я должна как американец говорить свободно и открыто", — написала Херд в Instagram.

Депп выиграл суд

Американский актер Джонни Депп выиграл судебный иск к бывшей супруге Эмбер Герд.

Судьи объявили, что Джонни Депп победил по трем обвинениям в клевете против Эмбер Херд и получит от актрисы 15 миллионов долларов. Присяжные из семи человек также решили, что Депп через своего адвоката опозорил Херд по одному из трех пунктов ее встречного иска; ей присудили два миллиона долларов.

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Единогласное решение было вынесено после трех дней обсуждения, положив конец семинедельному судебному разбирательству, в ходе которого были получены эмоциональные показания, рассказывающие о бурных отношениях Деппа и Херд и их последствиях.

Коротко о разводе звездной пары

Эмбер Херд и Джонни Депп сыграли свадьбу в 2015 году. Однако уже через год актриса подала на развод и заявила о насилии со стороны экс-мужа. Сам Депп отрицал обвинения и уже в 2019 году подал встречный иск в суд на Эмбер и потребовал у нее 50 млн долларов за клевету.

Кстати, в защиту Джонни также выступила его бывшая девушка, супермодель Кейт Мосс. Звезда рассказала, что Депп никогда ее не бил и не сбрасывал с лестницы. Хотя Эмбер раньше утверждала, что актер это делал.

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