Секс был несколько раз в день четыре месяца подряд – Уилл Смит о начале романа с супругой

Уилл Смит рассказал об отношениях с женой. / Фото: instagram.com/willsmith

53-летний актер состоит в браке с Джадой с декабря 1997 года. Он признался, что в начале отношений "пытался сексуально удовлетворить любимую" и потому у них был секс по несколько раз в день. Кстати говоря, недавно Джастин и Хейли Бибер признались, как депрессия повлияла на их брак.

Мы пили каждый день и занимались сексом по несколько раз в день четыре месяца подряд. И тут я стал спрашивать: а может, это было состязанием? В любом случае я осознавал, что у меня было всего два выхода. Первый – я собирался удовлетворить эту женщину сексуально, и второй – умереть, – написал Смит в автобиографии, пишет Insider .

Уилл и Джада Смит познакомились на съемках ситкома "Принц из Беверли-Гиллз". / Фото: Getty Images/Freepek/Сегодня

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В то же время актер считает основой крепких отношений и долгого брака бесконечно длинные и продуктивные разговоры с женой, а не секс. Он также добавил, что "никогда не встречал такого человека, как Джада".

Я и Джада до сих пор, если мы начинаем говорить, делаем это не менее четырех часов. Четыре часа мы обмениваемся предложениями. Вот почему мы смогли все выдержать и вот почему мы все еще вместе, не задыхаясь от жизни друг с другом. Это похоже на способность решать проблемы, – отметил он.

Также голливудский актер не скрывает, что в браке с 50-летней супругой испытал немало трудностей. В частности, они пережили кризис в отношениях в 2011 году. Тогда звездная пара поругалась из-за вечеринки, которую муж устроил для любимой.

Смит вспоминает, как решил организовать грандиозный праздник в честь дня рождения жены, пытаясь сделать ее счастливой. Впрочем, Джада не оценила поступок мужа, и в результате этого пара разошлась. Но вскоре они решили дать своим отношениям второй шанс.

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Отметим, что Смит и Пинкетт отказались от обычного брака и предпочли открытые отношения. Так, пара проводила время по отдельности и даже встречалась с другими людьми, хотя, по словам актера, они никогда официально не расставались.

Уилл Смит женат на Джаде Пинкетт 24 года. / Фото: instagram.com/willsmith

Также актер рассказал о поворотном моменте в их отношениях, когда они поклялись никогда не ругаться и кричать друг на друга. Случилось это после того, как Джада выругалась матом на Смита перед гостями.

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По словам Уилла, в детстве он видел, как его отец бьет мать по лицу. Он пообещал себе, что не будет создавать пространство с человеком, где существуют ненормативная лексика и насилие.

Нам не нужно использовать ненормативную лексику в нашем общении. Нам не нужно повышать голос. Нам не нужно прибегать к насилию. Я не могу этого сделать, – признался актер.

Смит рассказал о поворотном моменте в отношениях с женой. / Фото: Getty Images

Напомним, что Уилл и Джада Смит познакомились на съемках ситкома "Принц из Беверли-Хиллз" в 1994 году. А через три года пара вышла замуж. У них двое детей: 23-летний сын Джейден и 20-летняя дочь Уиллоу.

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