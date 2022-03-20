Дэвид Бекхэм "подарил" свою страницу в Instagram женщине-врачу из Харькова

Дэвид Бекхэм отдал свой Instagram-аккаунт врачу из Харькова / Фото: instagram.com/davidbeckham

Ранее Дэвид и Виктория Бекхэм призвали всех жертвовать деньги в фонд UNICEF. Пара продолжает сотрудничать с фондом и не дает своей многомиллионной аудитории забыть о войне в Украине.

На Instagram-страничку Дэвида подписано более 71 млн человек. На один день в Insta-сторис футболиста появилась Ирина Кондратова, руководитель Харьковского регионального перинатального центра. Ирина показала, как сотрудники центра, в том числе и она сама, работают в условиях войны.

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Фото: Instagram

Ирина показала молодых мам с младенцами на руках – некоторым малышам требуется особый уход, поэтому им запрещено спускаться в убежище.

Фото: Instagram

В этот тяжелый период нас поддерживают многие знаменитости. Например, легендарная группа Queen открыла сбор средств для помощи Украине. Кроме этого, актриса и соведущая "Оскара" Эми Шумер предложила продюсерам премии пригласить в эфир Владимира Зеленского, чтобы он рассказал американцам правду о войне в Украине и агрессии РФ.