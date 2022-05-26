"Девочка подросла!": Анна Тринчер в соблазнительном белье сверкнула сочной грудью

Анна Тринчер показала жаркую фотосессию в белье. / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Популярная певица и блогер Анна Тринчер, которая спела о разлуке с любимым во время войны, до 24 февраля часто радовала поклонников яркими публикациями в соцсетях. Теперь девушка решила поностальгировать за "прошлой жизнью" и показала горячую фотосессию в нижнем белье.

Вероятно, фотографии были сделаны уже после операции по увеличению груди. Напомним, зимой Анна осуществила свою мечту – увеличила бюст до третьего размера.

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Что-то из прошлой жизни, – подписала пикантные кадры в Instagram Тринчер.

Тринчер красуется в белье черного цвета. / Фото: instagram.com/annatrincher_official

На фото Анна Тринчер примеряла три комплекта сексуального белья – они отличались по цвету и фасону. Волосы певица распустила и красиво уложила, а на лице сделала легкий макияж.

Анна Тринчер в белье красного цвета / Фото: instagram.com/annatrincher_official

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Отметим, что все три бюстгальтера идеально подчеркивали "изюминку" Анны – ее грудь.

Певица позирует в белье / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Фанаты были рады снова увидеть такие яркие фотографии звезды. Конечно же, первым прокомментировал фото Анны ее жених Александр Волошин, который, кстати, после операции преподнес любимый сюрприз.

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Вау, шикарнейшая!

Секси-фото.

Повезло Волошину.

Подросла девочка.

Сильно жарко.

Скриншот Instagram

Напомним, после полномасштабного вторжения РФ в Украину Анна Тринчер вместе с любимым переехали на запад Украины. Певица ездила по городам и встречалась с переселенцами, а вот Александр начал заниматься волонтерством. Раньше артистка рассказывала, как война чуть их не разлучила.