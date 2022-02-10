Диму Билана экстренно госпитализировали

Диму Билан госпитализировали в одну из московских клиник / Фото: Скриншот из YouTube

По информации Telegram-канала Mash, у певца несколько дней болело горло и заложило нос, температура держалась около 37,5. Экспресс-тест на COVID-19 был негативным, но ПЦР оказался положительным.

Сейчас Дима Билан находится в одной из московских клиник. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

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Врачи диагностировали коронавирусную инфекцию. КТ не выявила поражения лёгких, дыхательной недостаточности нет. Лечение осложняется ларинготрахеитом.

Дима Билан / Фото: instagram.com/bilanofficial

Напомним, недавно Дима Билан оказался в центре скандала. В Сети активно обсуждали его концерт в нетрезвом виде на одном из корпоратив. Артист спустя время признался, что у него есть проблемы с алкоголем. Он обращался к врачу. Диме Билану диагностировали третью стадию алкоголизма

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