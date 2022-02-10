Діму Білана екстрено госпіталізували (оновлено)

Діму Білан госпіталізували до однієї з московських клінік / Фото: Скріншот з YouTube

За інформацією Telegram-каналу Mash, у співака кілька днів хворіло горло і заклало носа, температура трималася близько 37,5. Експрес-тест на COVID-19 був негативним, але ПЛР виявився позитивним.

Зараз Діма Білан знаходиться в одній із московських клінік. Його стан оцінюється як середнього ступеня тяжкості.

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Лікарі діагностували коронавірусну інфекцію. КТ не виявила ураження легень, дихальної недостатності немає. Лікування ускладнюється ларинготрахеїтом.

Діма Білан / Фото: instagram.com/bilanofficial

Діма Білан у Instagram спростував інформацію про госпіталізацію . Він розповів, що він перехворів на омікроном. Співаку доводилося звертатися до медиків, але зараз із ним усе гаразд.

Не треба вірити чуткам. Якось почував себе погано, зробив два тести, які показали негативний результат. Але було дивне відчуття, у результаті хвороба підтвердилася. Зараз все чудово, мої виступи відбудуться

Нагадаємо, нещодавно Діма Білан опинився у центрі скандалу. У Мережі активно обговорювали його концерт у нетверезому стані на одному з корпоратив. Артист згодом зізнався, що у нього є проблеми з алкоголем . Він звертався до лікаря. Дімі Білану діагностували третю стадію алкоголізму

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