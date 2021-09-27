Директор Королевой пожаловалась на травлю певицы после признания о внебрачной дочери

Директор Наташи Королевой прокомментировала признание певицы о внебрачной дочери / Фото: Скриншот из YouTube

Наташа Королева столкнулась с очередной волной хейта в свой адрес. Директор певицы Марина Наринская не исключала, что реакция может быть разной, но такого негатива не ожидала. Всю появившуюся информация в СМИ она назвала ложью.

Такое несется, такое придумывается. Конечно, после эфира мы ожидали. Да просто ужас. Якобы Сережа на нее в суд подал. Якобы это ребенок ее подруги из Майами. Что отец ребенка миллиардер из Америки. Хозяин порносайтов. Наташу ничего не задело. Смешно просто все это. Она просто взяла и такое сделала. От всей души, – сказала Наринская в эфире программы "Звезды сошлись".

Марина Наринская / Фото: Скриншот из YouTube

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А близкая подруга Королевой Инна Цюрко заявила о том, что певица подарив яйцеклетку, о последствиях не думала.

Не было ставок никаких. Я лично все узнала, как и ее муж, из программы. Она все потом подробно нам рассказала. Мы сели и поговорили. Она показала мне фотографию девочки. Очень похожа на Наташу. Нос такой же курносый, – рассказала подруга певицы.

Инна Цюрко / Фото: Скриншот из YouTube

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Сама Наташа Королева после признания никаких комментариев о дочери не давала.

Дочь Наташи Королевой

По словам певицы, она помогла своему хорошему знакомому стать отцом, дав свой генетический материал для процедуры суррогатного материнства. Девочка родилась в США в ноябре 2019 года.

Наташа Королева с дочкой в США / Фото: Скриншот из YouTube

Перед рождением малышки Наталья подписала документы и отказалась от права называть себя матерью. Когда девочке исполнится 16 лет, она сможет узнать правду о своей маме.

За рождение малышки певица получила 50 биткоинов – примерно два миллиона долларов.

Многие сомневаются в правдивости всей этой истории.Профайлеры ставят под сомнения версию, что якобы родственники Наташи Королевой не знали о рождении девочки. А СМИ выяснили, что на фото, которые певица предоставила в качестве доказательств – не дочь Королевой, а сын ее подруги.

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