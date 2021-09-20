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Самый влиятельный человек в секс-индустрии: что известно о предполагаемом отце дочери Королевой

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
20 сентября, 14:16
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На выходных Наташа Королева рассказала о внебрачной дочери от друга-гея, которая живет в США. Певица не называла имя друга, но это сделали российские СМИ
Предполагаемым отцом внебрачной дочери Наташи Королевой называют IT-миллиардера Леонида Радвинского
Предполагаемым отцом внебрачной дочери Наташи Королевой называют IT-миллиардера Леонида Радвинского / Фото: Скриншот из YouTube

Отцом дочери Наташи Королевы называют 39-летнего IT-миллиардера родом из Украины Леонида Радвинского. Он переехал с родителями в США, когда ему было шесть лет. Об этом пишет kp.ru.

Информации о предлагаемом отце дочери певицы не так много. Известно, что он создал свое состояние на контенте для взрослых. Леонид Радвинский владелец эротической платформы OnlyFans.

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Его считают самым влиятельным человеком в секс-индустрии. Forbes оценивает его состояние в $1,8 миллиарда долларов.

Леонид Радвинский
Леонид Радвинский / Фото: Facebook

Отмечается, что хоть сейчас в росСМИ активно фигурирует имя Леонида Радвинского, но есть некоторые несостыковки. Наташа Королева упоминала, что ее приятель недавно переехал из Киева в США, а Леонид живет за океаном с детства. Он был женат, но сейчас разведен. К слову, в прессе никогда не упоминалось о нетрадиционной ориентации Леонида Радвинского.

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Сама Наташа Королева пока никак не комментирует слухи о друге.

Дочь Наташи Королевой:

Наташа Королева помогла своему хорошему знакомому стать отцом, дав свой генетический материал для процедуры суррогатного материнства. Девочка родилась в США в ноябре 2019 года.

Наташа Королева с дочкой в США
Наташа Королева с дочкой в США / Фото: Скриншот из YouTube

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Перед рождением малышки Наталья подписала документы и отказалась от права называть себя матерью. Когда девочки исполнится 16 лет, она сможет узнать правду о своей маме.

Наташа Королева с внебрачной дочерью
Наташа Королева с внебрачной дочерью / Фото: Скриншот из YouTube

За рождения малышки певица получила 50 биткоинов – примерно два миллиона долларов.

О внебрачной дочери певицы семья Наташи Королевой узнала в эфире российской программы.

Реакция Сети:

В комментариях многие считают историю выдуманной и все происходящей назвали пиаром.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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