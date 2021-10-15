Директор OLL.TV Юлия Трибушная: Мы принципиально не работаем с российским контентом

Директор OLL.TV Юлия Трибушная рассказала о сериале «Зломовчання» / Фото: пресс-служба

Эксклюзивная премьера сериала "Зломовчання" состоится в декабре на OLL.TV. Шестисерийный фильм рассказывает о борьбе с сексуальным рабством.

Главную роль в этом детективном триллере исполнила Ксения Мишина. Ее героиня борется с международной мафией и пытается вырвать из хищных лап криминалитета хрупких украинских девушек, которых продают в европейские бордели.

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Сюжет картины разворачивается параллельно в Украине и Хорватии. Производством ленты занимаются кинокомпании этих двух стран: Star Media и Drugi Plan.

Фото со съемок сериала "Зломовчання" / Фото: пресс-служба

Директор OLL.TV Юлия Трибушная отметила, что "Зломовчання" — это только первый проект в линейке оригинального контента OLL.TV и через несколько лет в планах выпуск не менее десяти оригинальных проектов в год.

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В эксклюзивном интервью "Сегодня" Юлия Трибушная рассказала, что сериал призывает взяться за решение глобальной проблемы, которая замалчивалась годами, перечислила преимущества сериалов, снятых для стриминговых платформ, а не для традиционного ТВ, а также описала, чем OLL.TV лучше Netflix и других сервисов.

Далибор Матанич, Андрей Исаенко, Ксения Мишина / Фото: пресс-служба

"Зломовчання" — достаточно смелый проект. Он относится не к самому простому жанру, в нем поднимается малоприятная тема сексуального рабства, о которой далеко не все хотят говорить. В нем много артистов из Хорватии, которых не знает наш зритель. И все же именно "Зломовчання" открывает историю оригинального контента ОLL.TV. Что заставило вас сказать, что это тот самый проект?

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Контент, который производит платформа, должен отличаться от того, что показывается по традиционному ТВ. Поэтому для ОLL.TV original мы отбираем только особенные проекты. Проекты, которые зритель захочет прийти, посмотреть и рассказать об этом кино знакомым. Разрабатывая собственный контент, мы делаем более качественную картинку, более острый сюжет и выбираем более смелые темы.

Съемки благотворительного бала для сериала "Зломовчання" / Фото: пресс-служба

Мы уверены, что важно поднимать темы, о которых не принято говорить. Ведь если скрывать проблемы, то они не решатся сами, а будут только усугубляться. Одна из таких проблем — рабство в современном мире. В Украине практически не поднимается эта тема. Но на самом деле, по оценке ООН, с 1991 по 2017 годы 260 тыс. наших соотечественников стали рабами.

И эта статистика включает только тех, кто самостоятельно сознался в этом. А сколько ещё таких, кто не смог или не захотел этого сделать? Сколько людей, у которых от рабства пострадали близкие или друзья. Это, вероятно, прямо или косвенно касается не менее чем миллиона людей в Украине. Мы просто не имеем права молчать о проблемах такого масштаба.

На съемках сериала "Зломовчання" / Фото: пресс-служба

Выпуская сериал "Зломовчання", мы призываем мир перестать молчать и взяться за её решение. И проблема это не сугубо украинская. А глобальные проблемы не решить локально, потому мы и вошли в этот проект с хорватским производителем.

Сколько составил бюджет "Зломовчання"?

260 тыс. евро за серию. За всю историю нашей страны было снято всего несколько сериалов, у которых был сопоставимый бюджет. Эта сумма в разы превышает бюджет рядового украинского телесериала.

Почему главную роль в "Зломовчанні" поручили Ксении Мишиной?

В процессе работы над сериалом мы много спорили с нашими хорватскими коллегами. У нас были разногласия насчёт жанра, отдельных реплик и сцен… Но когда мы утверждали Ксению Мишину на главную героиню, то все сразу согласились, что именно она идеально подходит на эту роль.

Ксения Мишина на съемках "Зломовчання" / Фото: пресс-служба

Хорватские кинематографисты были очарованы её талантом. Специально для неё даже внесли правки в сценарий, где изначально главная героиня была блондинкой. Кроме того, Ксения смогла в очень сжатые сроки освоить произношение на хорватском языке, ведь её героиня по сюжету уже много лет живёт в этой стране.

На каких языках можно будет смотреть сериал на ОLL.TV?

Мы планируем выложить одновременно две звуковые дорожки. Первая — на четырёх языках: украинском, русском, хорватском и английском. Именно так снимали сериал. А вторая дорожка будет с украинским дубляжем, за исключением тех реплик, которые произносятся на русском — их мы оставим без изменений, чтобы сохранить реалистичность диалогов.

На съемках сериала "Зломовчання" / Фото: пресс-служба

В основу сюжета "Зломовчання" положена первая часть романа-бестселлера "Славонская трилогия" хорватского писателя Драго Хедла. В случае успеха сериала планируются съёмки его продолжения по мотивам второй и третьей частей трилогии. Как будет оцениваться успех первого сезона "Зломовчання"?

В Хорватии сериал будет показываться в эфире в марте 2022 года. Успех фильма будет оцениваться долей телепросмотров. А в Украине "Зломовчання" выходит в онлайн-формате эксклюзивно на OLL.TV, так что мерилом успеха у нас будет количество зрителей. Мы ожидаем, что украинская аудитория сериала будет исчисляться сотнями тысяч зрителей.

Чем будут отличаться проекты OLL.TV originals от всего, что мы видели раньше?

Это будут очень украинские истории. Не в смысле шароварщины или фольклора, а в том смысле, что эти фильмы будут показывать сегодняшнюю украинскую реальность максимально правдиво. Это кино, которое раскроет проблемы, близкие многим современным украинцам. Кино, которое поможет людям лучше понять, что происходит вокруг них и осознать свою роль в этом мире.

На съемках сериала "Зломовчання" / Фото: пресс-служба

В этих фильмах будут персонажи, в которых украинцы смогут узнавать себя и своих знакомых. Зрители увидят в наших фильмах знакомые места нашей страны. Например, в "Зломовчанні" многие сцены сняты в Киеве, а в будущих наших проектах будут появляться самые разные уголки Украины. И это будет действительно очень качественный продукт, который сможет смело конкурировать с главными мировыми премьерами.

Кроме того, в наших проектах будет гораздо больше свободы, чем в традиционном телеконтенте. Мы можем выбирать более смелые жанры, затрагивать более острые и провокационные темы, экспериментировать с продолжительностью фильмов.

Планируется, что через несколько лет на OLL.TV будет ежегодно выходить 100 часов оригинального контента.

Сегодня у нас в разработке есть полтора десятка идей новых проектов. В следующем году мы выпустим два-три проекта original. А через несколько лет намерены выйти на уровень, когда будем снимать не менее 10-12 сильных проектов в год.

На съемках сериала "Зломовчання" / Фото: пресс-служба

По словам директора по стратегии и развитию "Медиа Группы Украина" Федора Гречанинова, производство ста часов оригинального контента OLL.TV будет окупаться, если количество подписчиков вашей платформы достигнет миллиона человек. Когда вы достигните этой отметки?

Это перспектива двух лет.

Чем OLL.TV лучше, чем Netflix?

На OLL.TV есть украинские телеканалы и много украинского контента, чего не встретишь на Netflix. Ведь подавляющему большинству наших зрителей понятен, близок и интересен именно локальный контент.

Конечно, есть люди, которые будут выбирать между Netflix и OLL.TV, но этот сегмент небольшой. Все-таки OLL.TV – это платформа для абсолютного большинства людей в стране, базовый продукт. Кроме того, мы транслируем разные большие события – футбольные чемпионаты, Олимпиаду, ведем прямые трансляции – у Netflix, опять же, этого нет.

То есть Netflix – это хорошая вторая подписка. Вторая. Если вы только там, то вы немножко оторваны от того, что происходит в стране, а мы всегда были и будем намного более локальны. С другой стороны в "Амедиатеке" на oll.tv есть много западного контента, в том числе все эти прекрасные сериалы HBO, которых нет на Netflix.

Ксения Мишина на съемках "Зломовчання" / Фото: пресс-служба

Чем OLL.TV лучше остальных украинских платформ, на которых можно смотреть кино онлайн?

У нас лучше сериальное предложение, которое включает как украинские фильмы, так и Амедиатеку с громкими премьерами крупнейших мировых студий и каналов. Большие премьеры уровня "Мейр из Исттауна", "Миллиарды", "Наследники", выходят одновременно со всем миром в "Амедиатеке" на OLL.TV, а не спустя время. Наши конкуренты предлагают гораздо более скромную подборку телеканалов и фильмов, а стоимость подписки у них при этом выше. Также мы принципиально не работаем с российским контентом, чего нельзя сказать о многих наших конкурентах.

Какой контент пользуется на OLL.TV наибольшей популярностью?

На этот вопрос нет однозначного ответа. Где-то 30% аудитории ОТТ-платформы — это зрители традиционного ТВ. Их вкусы и предпочтения очень влияют на список самого популярного контента на нашей платформе. Например, в сентябре большой популярностью пользовался сериал "Клятва врача" телеканала "Украина".

Также лидеры по просмотрам на нашей платформе зависят и от контекста. Например, в июне, во время чемпионата Европы по футболу, в топе была душевная документальная картина "Особая атмосфера", рассказывающая об этом виде спорта.

Мишина и Горан на съемках "Зломовчання" / Фото: пресс-служба

А в мае на вершине рейтинга в Амедиатеке на нашем сервисе был замечательный специальный эпизод – "Друзья: Воссоединение", который ждали во всём мире.

Почему украинцы стали чаще смотреть кино на легальных платформах?

Рынок ОТТ в Украине удваивается с каждым годом. Люди, которые ещё недавно пользовались кабельным ТВ, а фильмы искали где-то в Интернете, теперь получили возможность смотреть весь этот контент в одном месте. Это гораздо проще и удобнее.

С какой динамикой растет аудитория OLL.TV?

В 2021 году наше количество подписчиков выросло в разы. Много новых пользователей к нам пришло в ходе чемпионата Европы по футболу, матчи которого мы показывали. И после этого подписчики остались с нами, потому как в рамках одной подписки мы смогли дать нашим зрителям все самое вкусное: и спорт, и лучшие телеканалы, и мультики, и премьерные фильмы, и лучшие сериалы.

Сейчас мы сделали обновление нашего сайта, мобильного приложения и приложения на смарт тв, провели ребрендинг. Так что мы продолжаем активно развиваться и даем нашим подписчикам лучший контент и удобный сервис.

Автор текста Антон Филатов.

Эксклюзивная премьера сериала "Зломовчання" состоится в декабре 2021 года на сервисе OLL.TV.

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0 800 500 335 - Национальная горячая линия по предупреждению домашнего насилия, торговли людьми и гендерной дискриминации.

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