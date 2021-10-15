Директорка OLL.TV Юлія Трибушна: Ми принципово не працюємо з російським контентом

Директорка OLL.TV Юлія Трибушна розповіла про серіал «Зломовчання» / Фото: пресслужба

Ексклюзивна прем'єра серіалу "Зломовчання" відбудеться в грудні на OLL.TV. Шестисерійний фільм розповідає про боротьбу з сексуальним рабством.

Головну роль в цьому детективному трилері виконала Ксенія Мішина. Її героїня бореться з міжнародною мафією і намагається вирвати з хижих лап криміналітету тендітних українських дівчат, яких продають в європейські борделі.

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Сюжет картини розгортається паралельно в Україні та Хорватії. Виробництвом стрічки займаються кінокомпанії цих двох країн: Star Media і Drugi Plan.

Фото зі зйомок серіалу "Зломовчання" / Фото: пресслужба

Директорка OLL.TV Юлія Трибушна що "Зломовчання" – це тільки перший проект в лінійці оригінального контенту OLL.TV і за кілька років в планах випуск не менш як десяти оригінальних проєктів на рік.

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В ексклюзивному інтерв'ю "Сьогодні" Юлія Трибушна розповіла, що серіал закликає взятися за вирішення глобальної проблеми, яка замовчувалася роками, перерахувала переваги серіалів, знятих для стрімінгових платформ, а не для традиційного ТБ, а також описала, чим OLL.TV кращий за Netflix та інші сервіси.

Далібор Матаніч, Андрій Ісаєнко, Ксенія Мішина / Фото: пресслужба

"Зломовчання" – досить сміливий проєкт. Він належить до непростого жанру, в ньому піднімається малоприємна тема сексуального рабства, про яку не всі хочуть говорити. У ньому багато артистів з Хорватії, яких не знає наш глядач. І все ж саме "Зломовчання" відкриває історію оригінального контенту ОLL.TV. Що змусило вас сказати, що це той самий проект?

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Контент, який виробляє платформа, повинен відрізнятися від того, що показують по традиційному ТБ. Тому для ОLL.TV original ми відбираємо тільки особливі проекти. Проекти, які глядач захоче подивитися і розповісти про це кіно знайомим. Розробляючи власний контент, ми робимо більш якісну картинку, більш гострий сюжет і вибираємо більш сміливі теми.

Зйомки благодійного балу для серіалу "Зломовчання" / Фото: пресслужба

Ми впевнені, що важливо піднімати теми, про які не заведено говорити. Адже якщо приховувати проблеми, то вони не вирішаться самі собою, а будуть тільки посилюватися. Одна з таких проблем – рабство в сучасному світі. В Україні практично не піднімається ця тема. Але насправді за оцінкою ООН з 1991 по 2017 роки 260 тис. наших співвітчизників стали рабами.

І ця статистика включає тільки тих, хто самостійно зізнався в цьому. А скільки ще таких, хто не зміг або не захотів цього зробити? Скільки людей, у яких від рабства постраждали близькі або друзі. Це, ймовірно, прямо чи опосередковано стосується не менш ніж мільйона людей в Україні. Ми просто не маємо права мовчати про проблему такого масштабу.

На зйомках серіалу "Зломовчання" / Фото: пресслужба

Випускаючи серіал "Зломовчання", ми закликаємо світ перестати мовчати і взятися за її рішення. І проблема це не суто українська. А глобальні проблеми не вирішити локально, тому ми і увійшли в цей проект з хорватським виробником.

Скільки склав бюджет "Зломовчання"?

260 тис. євро за серію. За всю історію нашої країни було знято всього кілька серіалів, у яких був приблизно такий самий бюджет. Ця сума значно перевищує бюджет пересічного українського телесеріалу.

Чому головну роль в "Зломовчанні" доручили Ксенії Мішиній?

В процесі роботи над серіалом ми багато сперечалися з нашими хорватськими колегами. У нас були розбіжності щодо жанру, окремих реплік і сцен... Але коли ми затверджували Ксенію Мішину на головну героїню, то всі відразу погодилися, що саме вона ідеально підходить на цю роль.

Ксенія Мішина на зйомках "Зломовчання" / Фото: пресслужба

Хорватські кінематографісти були зачаровані її талантом. Спеціально для неї навіть внесли правки у сценарій, де спочатку головна героїня була блондинкою. Крім того, Ксенія змогла в дуже стислі терміни освоїти хорватську вимову, адже її героїня за сюжетом вже багато років живе в цій країні.

Якими мовами можна буде дивитися серіал на ОLL.TV?

Ми плануємо викласти одночасно дві звукові доріжки. Перша – чотирма мовами: українською, російською, хорватською та англійською. Саме так знімали серіал. А друга доріжка буде з українським дубляжем, за винятком тих реплік, які промовляються російською – їх ми залишимо без змін, щоб зберегти реалістичність діалогів.

На зйомках серіалу "Зломовчання" / Фото: пресслужба

В основу сюжету "Зломовчання" покладена перша частина роману-бестселера "Славонська трилогія" хорватського письменника Драго Хедла. У разі успіху серіалу плануються зйомки його продовження за мотивами другої і третьої частин трилогії. Як буде оцінюватися успіх першого сезону "Зломовчання"?

У Хорватії серіал буде показаний в ефірі в березні 2022 року. Успіх фільму оцінюватиметься часткою телеперегляду. А в Україні "Зломовчання" виходить в онлайн-форматі ексклюзивно на OLL.TV, отже мірилом успіху в нас буде кількість глядачів. Ми очікуємо, що українська аудиторія серіалу буде обчислюватися сотнями тисяч.

Чим відрізнятимуться проекти OLL.TV originals від усього, що ми бачили раніше?

Це будуть дуже українські історії. Не в сенсі шароварщини або фольклору, а в тому сенсі, що ці фільми будуть показувати сьогоднішню українську реальність максимально правдиво. Це кіно, яке розкриє проблеми, близькі багатьом сучасним українцям. Кіно, яке допоможе людям краще зрозуміти, що відбувається навколо них і усвідомити свою роль в цьому світі.

На зйомках серіалу "Зломовчання" / Фото: пресслужба

У цих фільмах будуть персонажі, в яких українці зможуть впізнавати себе і своїх знайомих. Глядачі побачать в наших фільмах знайомі місця нашої країни. Наприклад, в "Зломовчанні" багато сцен зняті в Києві, а в майбутніх наших проектах будуть з'являтися найрізноманітніші куточки України. І це буде дійсно дуже якісний продукт, який зможе сміливо конкурувати з головними світовими прем'єрами.

Крім того, в наших проєктах буде набагато більше свободи, ніж в традиційному телеконтенті. Ми можемо вибирати більш сміливі жанри, торкатися більш гострих і провокаційних тем, експериментувати з тривалістю фільмів.

Планується, що за кілька років на OLL.TV буде щорічно виходити 100 годин оригінального контенту.

Сьогодні у нас в розробці є півтора десятка ідей нових проектів. Наступного року ми випустимо два-три проєкти original. А за кілька років маємо намір вийти на рівень, коли зніматимемо не менш ніж 10-12 сильних проєктів на рік.

На зйомках серіалу "Зломовчання" / Фото: пресслужба

За словами директора зі стратегії та розвитку "Медіа Групи Україна" Федора Гречанінова, виробництво ста годин оригінального контенту OLL.TV буде окупатися, якщо кількість підписників вашої платформи досягне мільйона людей. Коли ви досягнете цієї позначки?

Це перспектива двох років.

Чим OLL.TV кращий за Netflix?

На OLL.TV є українські телеканали і багато українського контенту, чого не зустрінеш на Netflix. Адже переважній більшості наших глядачів зрозумілий, близький і цікавий саме локальний контент.

Звичайно, є люди, які будуть обирати між Netflix і OLL.TV, але цей сегмент невеликий. Все-таки OLL.TV – це платформа для абсолютної більшості людей в країні, базовий продукт. Крім того, ми транслюємо різні великі події – футбольні чемпіонати, Олімпіаду, ведемо прямі трансляції – у Netflix, знову ж таки, цього немає.

Тобто Netflix – це хороша друга підписка. Друга. Якщо ви тільки там, то ви трошки відірвані від того, що відбувається в країні, а ми завжди були і будемо набагато більш локальні. З іншого боку в "Амедіатеці" на oll.tv є багато західного контенту, в тому числі всі ці прекрасні серіали HBO, яких немає на Netflix.

Ксенія Мішина на зйомках "Зломовчання" / Фото: пресслужба

Чим OLL.TV кращий за інші українські платформи, на яких можна дивитися кіно онлайн?

У нас краща серіальна пропозиція, яка включає як українські фільми, так і Амедіатеку з гучними прем'єрами найбільших світових студій і каналів. Великі прем'єри рівня "Мейр з Істтауна", "Мільярди", "Спадкоємці", виходять одночасно з усім світом в "Амедіатеці" на OLL.TV, а не за якийсь час. Наші конкуренти пропонують набагато більш скромну підбірку телеканалів і фільмів, а вартість підписки у них при цьому вища. Також ми принципово не працюємо з російським контентом, чого не можна сказати про багатьох наших конкурентів.

Який контент користується на OLL.TV найбільшою популярністю?

На це питання немає однозначної відповіді. Приблизно 30% аудиторії ОТТ-платформи – це глядачі традиційного ТБ. Їх смаки і переваги дуже впливають на список найпопулярнішого контенту на нашій платформі. Наприклад, у вересні великою популярністю користувався серіал "Клятва лікаря" телеканалу "Україна".

Також лідери за переглядами на нашій платформі залежать і від контексту. Наприклад, в червні, під час чемпіонату Європи з футболу, в топі була душевна документальна картина "Особлива атмосфера", що розповідає про цей вид спорту.

Мішина та Горан на зйомках "Зломовчання" / Фото: пресслужба

А в травні на вершині рейтингу в Амедіатеці на нашому сервісі був чудовий спеціальний епізод – "Друзі: Возз'єднання", який чекали в усьому світі.

Чому українці стали частіше дивитися кіно на легальних платформах?

Ринок ОТТ в Україні подвоюється з кожним роком. Люди, які ще недавно користувалися кабельним ТБ, а фільми шукали десь в Інтернеті, тепер отримали можливість дивитися весь цей контент в одному місці. Це набагато простіше і зручніше.

З якою динамікою зростає аудиторія OLL.TV?

У 2021 році кількість наших підписників зросла в декілька разів. Багато нових користувачів до нас прийшло під час чемпіонату Європи з футболу, матчі якого ми показували. І після цього підписники залишилися з нами, тому що в рамках однієї підписки ми змогли дати нашим глядачам все найсмачніше: і спорт, і кращі телеканали, і мультики, і прем'єрні фільми, і кращі серіали. Зараз ми зробили оновлення нашого сайту, мобільного застосунку і додатку на смарт тв, провели ребрендинг. Таким чином ми продовжуємо активно розвиватися і даємо нашим підписникам кращий контент і зручний сервіс.

Автор тексту Антон Філатов.

Ексклюзивна прем'єра серіалу "Зломовчання" відбудеться в грудні 2021 року на сервісі OLL.TV.

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0 800 500 335 – Національна гаряча лінія з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації.

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