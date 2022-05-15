Дисквалификации не будет! Оргкомитет Евровидения не исключает Kalush Orchestra из-за слов о Мариуполе

Kalush Orchestra не дисквалифицировали из финала Евровидения-2022 / Фото: Getty Images

Еврофаны затаив дыхание следили за выступлением Kalush Orchestra на финале "Евровидения-2022". Украинские музыканты со сцены песенного конкурса потребовали у мира помощи для Мариуполя и "Азовстали".

Многие опасались, что за громкое высказывание нашу страну могут исключить из конкурса и оштрафовать за политические высказывания.

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Однако, как сообщил во время прямой трансляции ведущий от Украины Тимур Мирошниченко, оргкомитет принял решение не дисквалифицировать Украину из конкурса.

Так как любые заявления о мире в Украине сегодня носят гуманитарный, а не политический характер. Слово "война" не прозвучало, а значит правила конкурса не были нарушены!

В тоже время пользователи социальных сетей и украинские знаменитости отреагировали на высказывание Kalush Orchestra в прямом эфире песенного конкурса с призывов обратить внимание всего мира на войну в Украине. Хотя до начала конкурса группу предупреждали обойтись без политических высказываний.

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Как мы писали ранее, за несколько часов до начала конкурса букмекеры пророчили Украине рекордную вероятность победы в песенном конкурсе "Евровидение-2022". А пока сайт "Сегодня" подробно описывает все, что происходит на финале "Евровидения-2022" в онлайн-трансляции.