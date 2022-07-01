"Дизель шоу" не платит сотрудникам: Суханов, Мишина и другие звезды вступились за потерпевшего режиссера

Разгорелся скандал вокруг "Дизель Студио": подробности / Фото: Коллаж: Сегодня

Без скандалов в мире шоу-бизнеса не обойтись. На днях зрители наблюдали за батлом между Анастасией Приходько и Потапом из-за войны. А ныне режиссер, работавший с "Дизель Студио", Николай Федосенков показал кулисы развлекательной программы. Как выяснилось, там сотрудникам не платят зарплату!

Николай Федосенков поделился в Instagram историей, которая с ним произошла на "Дизель шоу" во время полномасштабной войны.

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Как написал режиссер, в компании он проработал 10 месяцев. Сначала был реквизитором на двух их проектах: "Папаньки 4" и "Выжить любой ценой 4".

Кроме своих основных обязанностей, Николай снимал на площадке и монтировал смешные бэкстейджи.

Меня никто не просил – это мое хобби. Мои работы очень нравились продюсерам и актерам, которые помогли мне перейти на новую должность – контентмейкер ТикТок "Дизель". Они как раз искали человека, который будет посещать различные их съемки, снимать и монтировать ролики. Моя зарплата стала меньше на 5000 грн. Но перспектив стало больше, – признался мужчина.

По словам Федосенкова, первой его задачей в новой должности в январе было создать дополнительную серию сериала "Папаньки 4" (фильм о фильме). Вместе с ним работали над проектом креативный продюсер, режиссер монтажа и актеры.

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Как добавил Николай, основатель "Дизель Студио" Алексей Бланарь был доволен работой.

Алексей Бланарь. Фото: Facebook

Гонорар мой утвердили в сумме 33 000 гривен, а по факту я получил на 3000 грн меньше. О первоначальной сумме Алексей мне сказал: "Я такого не помню!". Это был первый звоночек, что здесь бросают на деньги. Но я его проигнорировал, потому что, честно говоря, мне очень нравилось заниматься тем, чем я занимался, – поделился мужчина.

В конце февраля, как объяснил Федосенков, ему не доплатили за работу 9 900 грн. А в марте – 10 000.

Однако руководительница уверяла режиссера – "чем больше он будет монтировать видео, тем большую будет получать зарплату".

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В апреле я очень старался и отдал им много видео. А получил за месяц работы 0 евро + полное отсутствие ответов на мои вопросы, кроме: "Жди, с тобой свяжется основатель "Дизеля" – Алексей Бланар, – заявил Федосенков.

Переписка с "Дизелями"

Также режиссер опубликовал скриншот сообщения, которое он написал Алексею Бланарю и руководительнице Яне. В тексте Николай отметил, что у компании было время до 23 июня, чтобы выплатить ему всю задолженность. В случае не выплаты – он расскажет об инциденте публике, что, собственно, и произошло.

Я не буду ждать еще один месяц ответа на свои вопросы: "Почему мне до сих пор не выплатили мои зарплаты и другие?". Я написал большой пост о том, как "Дизель" в военное положение бросает своих коллег на деньги и игнорирует любую связь с ними, – говорится в сообщении Николая.

Николай писал директору и руководительнице. Фото: скриншот из Instagram

Николай писал директору и руководительнице. Фото: скриншот из Instagram

Кроме того, режиссер показал довольно неприятную переписку с актером Егором Крутоголовым. Тот написал, что компания готова заплатить Федосенкову 15 тыс. гривен, но:

С учетом количества проделанной работы, форс-мажора (войны) и, скажу откровенно, твоих угроз (так вести переговоры тупо), компания готова выплатить 15 000. Если эта сумма тебя не устраивает – ты можешь приступать к спецоперации антипиара. Компания тебя не боится, – написал актер Николаю.

Крутоголов переписывался с режиссером. Фото: скриншот из Instagram

Реакция звезд и экс-работников компании

На такой скандал уже отреагировали в Сети. В частности, Ксения Мишина спросила, проводятся ли "такие поступки "Дизель Студио" через букву Z в логотипе?".

Реакция Ксении Мишиной. Фото: скриншот из Instastories

Также своими мыслями по поводу инцидента поделились Александр Эллерт и Алексей Суханов.

Реакция ведущего и актера. Фото: скриншот из Instastories

Отметим, что с подобной ситуацией сталкивались и другие сотрудники компании. Настя Бугера также испытала такую несправедливость, работая на "Дизель Студио". Однако после первого месяца работы она ушла оттуда.

Фото: скриншот из Instastories

У меня и не в военное время такая история! Но после первого месяца я послала Алексея в кабинете лично! Да с радостью приобщусь к такой акции! Потому что это не имеет места в новой Украине, за которую люди отдают жизнь, – написала девушка под постом режиссера.

В то же время в "Дизель Студио" пока эту ситуацию никак не комментировали.

Напомним, ранее мы писали, в какой скандал вляпалась украинская певица Ирина Федишин после "Евровидения-2022".