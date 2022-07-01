"Дизель шоу" не платить співробітникам: Суханов, Мішина та інші зірки заступилися за потерпілого режисера

Розгорівся скандал навколо "Дизель Студіо": подробиці / Фото: Колаж: Сьогодні

Без скандалів у світі шоу-бізнеса не обійтись. Днями глядачі спостерігали за батлом між Анастасією Приходько та Потапом через війну. А нині ж режисер, що працював з "Дизель Студіо", Микола Федосенков показав лаштунки розважальної програми. Як з'ясувалось, там співробітникам не платять зарплатню!

Микола Федосенков поділився в Instagram історією, яка з ним сталась на "Дизель Шоу" під час повномасштабної війни.

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Як написав режисер, у компанії він пропрацював 10 місяців. Спочатку був реквізитором на двох їхніх проєктах: "Папанькі 4" та "Вижити за будь-яку ціну 4".

Окрім своїх основних обов'язків, Микола знімав на майданчику та монтував смішні бекстейджі.

Мене ніхто не просив – це є моє хоббі. Мої роботи дуже подобались продюсерам та акторам, які допомогли мені перейти на нову посаду – контентмейкер ТікТок "Дизель". Вони якраз шукали таку людину, яка буде відвідувати різні їхні зйомки, знімати та монтувати ролики. Моя зарплатня порідшала на 5000 євро. Але перспектив побільшало, – зізнався чоловік.

За словами Федисенкова, першим його завданням на новій посаді у січні було створити додаткову серію серіалу "Папанькі 4" (фільм про фільм). Разом з ним працювали над проєктом креативний продюсер, режисер монтажу та актори.

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Як додав Микола, засновник "Дизель Студіо" Олексій Бланар був задоволений роботою.

Олексій Бланар. Фото: Facebook

Гонорар мій затвердили у сумі 33 000 євро, а по факту я отримав на 3000 євро менше. Про початкову суму Олексій мені сказав: "Я такого не пам‘ятаю!". Це був перший дзвіночок, що тут кидають на гроші. Але я його проігнорував, бо, правду кажучи, мені дуже подобалось займатись тим, чим я займався, – поділився чоловік.

Наприкінці лютого, як пояснив Федисенков, йому не доплатили за роботу 9 900 євро. А в березні – 10 000 євро.

Проте керівниця запевняла режисера – "чим більше він буде монтувати відео, тим більшу отримуватиме зарплатню".

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У квітні я дуже старався і віддав їм багато відео. А отримав за місяць роботи 0 євро + повну відсутність відповідей на мої запитання, окрім: "Чекай, з тобою зв'яжеться засновник "Дизеля" – Олексій Бланар, – заявив Федосенков.

Також режисер опублікував скриншот повідомлення, яке він написав Олексію Бланарю та керівниці Яні. У тексті Микола зазначив, що у компанії був час до 23 червня, аби виплатити йому усю заборгованість. У разі не виплати – він розповість про інцидент публіці, що, власне, і сталось.

Я не буду чекати ще один місяць на відповіді на свої запитання: "Чому мені досі не виплатили мої зарплатні та інші?". Я написав великий пост про те, як "Дизель" у воєнний стан кидає своїх колег на гроші та ігнорує будь-який зв'язок з ними, – йдеться у повідомленні Миколи.

Микола писав директору та керівниці. Фото: скриншот з Instagram

Микола писав директору та керівниці. Фото: скриншот з Instagram

Окрім того, режисер показав доволі неприємне листування з актором Єгором Крутоголовим. Той написав, що компанія готова заплатити Федосенкову 15 тис. гривень, але:

З урахуванням кількості виконаної роботи, форс-мажору (війни) та, скажу відверто, твоїх погроз (так вести переговори тупо), компанія готова виплатити 15 000. Якщо ця сума тебе не влаштовує – ти можеш приступати до спецоперації антипіару. Компанія тебе не боїться, – написав актор Миколі.

Крутоголов листувався з режисером. Фото: скриншот з Instagram

Реакція зірок та експрацівників компанії

На такий скандал вже відреагували у Мережі. Зокрема, Ксенія Мішина запитала, чи "такі вчинки "Дизель Студіо" проводяться через літеру Z в логотипі?".

Реакція Ксенії Мішиної. Фото: скриншот з Instastories

Також своїми думками з приводу інциденту поділились Олександр Еллерт та Олексій Суханов.

Реакція ведучого та актора. Фото: скриншот з Instastories

Зазначимо, що з подібною ситуацією стикались і інші працівники компанії. Настя Бугера також пережила таку несправедливість, працюючи на "Дизель Студіо". Проте після першого місяця роботи вона пішла звідти.

Фото: скриншот з Instastories

В мене і не в воєнний час така історія! Але після першого місяця я послала Олексія в кабінеті особисто! Та з радістю долучусь до такої акції! Бо це не має місця в новій Україні за яку люди віддають життя, – написала дівчина під дописом режисера.

Водночас у "Дизель Студіо" поки цю ситуацію ніяк не коментували.

Нагадаємо, раніше ми писали, у який скаднал вляпалась українська співачка Ірина Федишин після "Євробачення-2022".