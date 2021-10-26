До исчезновения звезда Бриллиантовой руки Светличная заявила об издевательствах и просила помощи

Новые подробности об исчезновении Светланы Светличной / Фото: скриншот
Друг актрисы Иван Николаев опровергает исчезновение Светланы Светличной. По словам знакомого звезды "Бриллиантовой руки", актриса переехала ближе к родственникам.
Близкие не прокомментировала заявление Николаева, но информации о прекращении поисков актрисы не было.
По словам председателя Гильдии актеров России Валерии Гущиной, незадолго до своего исчезновения Светличная просила о помощи и заявляла, что над ней издеваются.
Вот вы здесь сидите, а надо мной опять издеваются. Дайте мне юриста, я хочу, чтобы меня защитили, – сказала Гущина в беседе с kp.ru
В офисе Гильдии актеров Светличная попросила юриста. После беседы со специалистом актрису посадили в такси и отправили по новому адресу места жительства, который указала невестка знаменитости. Сама Светличная в тот день не смогла вспомнить адреса.
Гущина отметила, что актриса давно ведет себя "своеобразно".
Что известно о Светлане Светличной
Звезда и секс-символ советского кино родилась в Армянской ССР в 1940 году. В 19 лет она дебютировала в кино, а в 1968 году сыграла роль роковой красотки в комедии Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука".
В фильмографии Светличной около 40 картин, среди них: "Стряпуха", "Место встречи изменить нельзя", "Им покоряется небо".
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