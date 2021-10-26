До зникнення зірка Діамантової руки Світлична заявила про знущання та просила допомоги

Нові подробиці про зникнення Світлани Світличної / Фото: скриншот

Друг акторки Іван Миколаїв спростовує зникнення Світлани Світличної . За словами знайомого зірки "Діамантової руки", акторка переїхала ближче до родичів.

Близькі не прокоментувала заяву Миколаєва, але інформації про припинення пошуків актриси не було.

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Світлана Світлична / Фото: Instagram

За словами голови Гільдії акторів Росії Валерії Гущиною, незадовго до свого зникнення Світлична просила про допомогу і заявляла, що з неї знущаються.

Ось ви тут сидите, а з мене знову знущаються. Дайте мені юриста, я хочу, щоб мене захистили, – сказала Гущина у бесіді з kp.ru

В офісі Гільдії акторів Світлична попросила юриста. Після розмови з фахівцем актрису посадили у таксі та відправили на нову адресу місця проживання, яку вказала невістка знаменитості. Сама Світлична того дня не змогла згадати адреси.

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Гущина зазначила, що актриса давно поводиться "своєрідно".

Що відомо про Світлану Світличну

Зірка та секс-символ радянського кіно народилася в Вірменській РСР у 1940 році. У 19 років вона дебютувала в кіно, а в 1968 зіграла роль фатальної красуні в комедії Леоніда Гайдая "Діамантова рука".

Світлана Світлична у фільмі "Діамантова рука" / Фото: kino-teatr.ru

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У фільмографії Світличної близько 40 картин, серед них: "Стряпуха", "Місце зустрічі змінити не можна", "Їм підкорюється небо".