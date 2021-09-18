Дочь Ахтема Сеитаблаева вышла замуж – смотрите первые свадебные фото

Ахтем Сеитаблаев выдал замуж старшую дочь / Фото: instagram.com/seitablaiev, instagram.com/stbl.n

Вчера в курортном турецком городе Кемер состоялась свадьба старшей дочери Ахтема Сеитаблаева, который недавно получил премию имени В. Стуса. Режиссер "Киборгов" вел дочь под венец, как того требуют традиции.

Невеста призналась, что для нее было очень важно, чтобы ее родители присутствовали на церемонии:

Все ведь знают и понимают, что у меня очень необычная семья и моей мечтой было, чтобы отец и мама были рядом в тот день, когда я стану женой... Я счастлива, не смотря на огромные расстояния – мы вместе, – написала Назлы Сеитаблаева в Instagram.

На девушке было белое платье с декольте и длинная фата.

Ахтем Сеитаблаев с дочкой на свадьбе / Фото: instagram.com/stbl.n

Назлы Сеитаблаева / Фото: instagram.com/stbl.n

А вот, как выглядел жених и уже супруг Назлы, с которым она обручилась в конце 2018 года.

Что известно о семье Ахтема Сеитаблаева

Украинский режиссер крымскотатарского происхождения был женат дважды. У него трое детей от первого брака, а также приемный сын – его второй супруги Иванны.

Недавно сообщалось, что в оккупированном Крыму умерла мама Ахтема Сеитаблаева.

О дочках знаменитых отцов смотрите в сюжете:

Еще новости по теме: