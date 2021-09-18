Дочка Ахтема Сеітаблаєва вийшла заміж – дивіться перші весільні фото

Ахтем Сеітаблаєв видав заміж старшу дочку / Фото: instagram.com/seitablaiev, instagram.com/stbl.n

Вчора в курортному турецькому місті Кемер відбулося весілля старшої дочки Ахтема Сеітаблаєва, який нещодавно отримав премію імені В. Стуса. Режисер "Кіборгів" вів дочку під вінець, як того вимагають традиції.

Наречена зізналася, що для неї було дуже важливо, щоб її батьки були присутні на церемонії:

Всі ж знають і розуміють, що у мене дуже незвичайна сім'я, і моєю мрією було, щоб батько і мама були поруч в той день, коли я стану дружиною... Я щаслива, не дивлячись на величезні відстані – ми разом, – написала Назли Сеітаблаєва в Instagram.

На дівчині була біла сукня з декольте і довга фата.

Ахтем Сеітаблаєв з донькою на весіллі / Фото: instagram.com/stbl.n

Назли Сеітаблаєва / Фото: instagram.com/stbl.n

А ось як виглядав наречений і вже чоловік Назли, з яким вона обручилася наприкінці 2018 року.

Що відомо про сім'ю Ахтема Сеітаблаєва

Український режисер кримськотатарського походження був одружений двічі. У нього троє дітей від першого шлюбу, а також прийомний син – його другої дружини Іванни.

Нещодавно повідомлялося, що в окупованому Криму померла мама Ахтема Сеітаблаєва.

Про дочок знаменитих батьків дивіться в сюжеті:

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