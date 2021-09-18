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Поженились на даче: Савлепов и Горбачева впервые показали свадебное фото

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
18 сентября, 14:28
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В марте этого года экс-солист Quest Pistols Антон Савлепов тайно женился на известной российской актрисе Ирине Горбачевой. Но о свадьбе пара рассказала спустя несколько месяцев
Антон Савлепов и Ирина Горбачева показали свадебное фото
Антон Савлепов и Ирина Горбачева показали свадебное фото / Фото: YouTube

До недавнего пара совершенно не делилась подробностями свадебной церемонии и вообще своих отношений. В программе "Вечерний Ургант", куда Ирина пришла вместе с Антоном, актриса рассказала, что именно ей захотелось пожениться в марте.

Антон Савлепов согласился с желанием любимой и они стали мужем и женой. Произошло это в Киеве.

Мы поженились в кругу друзей, на даче практически, – рассказала Ирина Горбачева ведущему Ивану Урганту.

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В соцсетях пара не публиковала фото со свадебной церемонии, но в программе "ВУ" они показали единственный снимок – на нем Ирина запечатлена в белом платье с открытыми плечами, а Антон – в голубом костюме.

Антон Савлепов и Ирина Горбачева поженились / Скриншот из YouTube

Солист группы АГОНЬ отметил, что это был один из самых счастливых дней в его жизни.

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Антон Савлепов и Ирина Горбачева на шоу "Вечерний Ургант" / Скриншот из YouTube

Ирина Горбачева родом из Мариуполя, но живет и работает в Москве. Она стала популярной в соцсетях благодаря вайнам и прочим коротким юмористическим видео, снялась в сериале "Чики", а недавно выпустила первую сольную песню.

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Антон Савлепов – экс-участник группы Quest Pistols и один из создателей проекта АГОНЬ – живет в Киеве, родом из Харьковской области. В 2020 году Савлепов развелся со своей первой супругой Юлией, которая также была его концертным директором.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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