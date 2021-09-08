Дочь Лободы учится в той же школе, что и дети Пугачевой

Дочь Светланы Лободы теперь учиться в Первой московской гимназии / Фото: instagram.com/lobodaofficial

В этом году Евангелина пошла в пятый класс. Дочь Лободы теперь учится в Первой московской гимназии. В эту же школу ходят дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой. Как призналась Лобода, именно Галкин посоветовал ей это учебное заведение.

Я прилетела на один день, чтобы отвести дочь в пятый класс. Мы живем за границей. Евочка будет ходить сюда. Максим сказал, что школа очень хорошая. Ева будет жить с бабушкой, а я буду прилетать навещать их, – рассказал певица в программе "Ты не поверишь".

Светлана Лобода с дочкой / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Стоимость обучения больше миллиона рублей в год (364 тысячи гривен). Месяц пребывания одного ребенка в престижной школе стоит 160 тысяч рублей (58 179 гривен).

Часть предметов в Первой московской гимназии преподают на двух языках – русском и английском.

Напомним, Лобода родила Евангелину от хореографа Андрея Царя. Также артистка воспитывает дочь Тильду.

Ранее Светлана Лобода рассказывала, что она переехала жить в Европу, чтобы избавить их от повышенного внимания общественности.

Почему Лобода сорвала свое выступление на концерте "Золотой граммофон 2020" – смотрите в сюжете:

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