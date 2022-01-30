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Слезы Вакарчука и звонок Дантесу: все подробности второго выпуска Голосу країни

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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30 января, 23:52
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В это воскресенье зрители вокального талант-шоу увидели увидели второй этап слепых прослушиваний. Смотрите новые выступления конкурсантов
Как прошел второй выпуск "слепых прослушиваний" на шоу "Голос країни"
Как прошел второй выпуск "слепых прослушиваний" на шоу "Голос країни" / Фото: YouTube

Неделю назад тренеры 12-го сезона "голоса" набрали первых участников в свои команды. Подробнее о первом выпуске узнайте здесь.

Напомним, что кресла "Голосу країни" в этом году заняли Святослав Вакарчук, Оля Полякова, DOROFEEVA и Потап. Впервые на проекте появилось и пятое кресло – в нем сидят Александра Зарицкая и Андрей Мацола. Согласно новым правилам, они могут дать второй шанс участнику, которого не выбрали тренеры шоу.

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Открыл второй вечер слепых прослушиваний Александр Свириденко из Первомайска. Вместе с ним на сцену вышел военный оркестр, в котором Александр поет и играет на гитаре. Коллективу пришлось выбирать между Поляковой и Дорофеевой – повезло Наде.

Дальнобойщице Ирине Перегрим не удалось достучаться до звездных тренеров, но ее выступление запомнится многим зрителям. Она исполнила хит Тины Кароль – Show me your love.

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Марта Липчей из Ужгорода зажгла на сцене "Голосу країни" с рок-хитом AC/DC – T.N.T. Оля Полякова заполучила еще одну вокалистку в свою команду.

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Следующий участник – Роман Мелиш – поразил тренеров своим необычным тембром. Он стал еще одним участником в команде Святослава Вакарчука и даже довел фронтмена "ОЕ" до слез.

Валентин Скрипник впечатлил Полякову, Потапа и Дорофееву. Участник исполнил трек KALUSH – Зорi и заполучил место в команде DOROFEEVA.

Второй шанс выпал группе Modoom из Киева, которая исполнила легендарную "Червону Руту" – их спасли Александра Зарицкая и Андрей Мацола.

Следующей на сцену "Голосу країни" вышла Мария Сур с хитом Survivor. За 17-летнюю конкурсантку боролись трое звездных тренеров, за чем увлеченно наблюдал Святослав Вакарчук. В итоге – плюс одна участница в команде Нади Дорофеевой.

Еще один вокалист из Запорожья – Gera Gerc. Он работает ведущим на радио и пишет музыку. На вокальном шоу Герман выступил с авторским хип-хоп треком и попал в команду к Потапу.

Роман Лютый родом из Львова, но последние шесть лет работал в Лондоне. 50-летний конкурсант растрогал зрителей песней "Зорі запалали", но, к сожалению, к нему не развернулся ни один тренер шоу.

Юлия Войтко поразила своим тембром Олю Полякову и Надю Дорофееву. Исполнительница выбрала команду Королевы ночи.

Максим Бородин отец трех девочек. Первым свое кресло развернул Святослав Вакарчук и именно к его команде присоединился музыкант.

Саша Зарицкая и Андрей Мацола спасли 17-летнюю Лизу Овраменко, которая выбрала для слепых прослушиваний песню Артема Пивоварова "Дежавю".

Последними во втором выпуске выступили уличные музыканты 2tone с треком "Солдат". И снова лидер "ОЕ" первым развернул свое кресло к участникам. И хотя Оля Полякова боролась с соперником за дуэт, парни выбрали Вакарчука.

По итогам выпуска, в команде DOROFEEVA плюс три участника, у Святослава Вакарчука – четверо, один вокалист у Потапа, и еще по двое вокалистов в командах Поляковой и секретных тренеров Зарицкой и Мацолы.

Ранее мы рассказывали, что защитник донецкого аэропорта довел тренеров "Голосу країни" до слез.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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