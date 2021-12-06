Дочь Заворотнюк показала любимый курорт мамы (фото)

Дочь Анастасии Заворотнюк показала отдых на Мальдивах / Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Лишь изредка дочь актрисы Анна может ответить, что мама продолжает лечение. Но дочь Заворотнюк любит делиться воспоминаниями, как они раньше проводили время. Сейчас Анна отправилась на отдых на Мальдивы.

Бывала здесь много раз, это любимое место моей мамы. Столько флешбэков и тёплых воспоминаний. Помню, как мы ловили рыбу, я, мамочка и Майкуша. Мама и я выловили съедобных и очень вкусных рыб, а Майкуша поймал коралл, – написала Анна у себя в Instagram.

Анна Заворотнюк показала отдых на Мальдивах / Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

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Анна Заворотнюк показала любимый курорт мамы / Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Анна Заворотнюк на Мальдивах / Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

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Напомним, Анастасия Заворотнюк уже третий год борется с онкологическим заболеванием – у актрисы глиобластома. Все это время звезду сериала "Моя прекрасная няня" никто не видел. Известно, что сейчас она находится в своем загородном доме и получает необходимую помощь от врачей. В Сети регулярно появляются слухи о состоянии здоровья Заворотнюк, но родственники предпочитает не комментировать эту тему.

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