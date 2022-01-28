Дочь Заворотнюк вспомнила свои съемки в "Моей прекрасной няне": Один маленький эпизодик

Анна Заворотнюк вспомнила, как снималась в сериале "Моя прекрасная няня" / Фото: скриншот

Сейчас Анна Заворотнюк активно развивает свой блог в Instagram. Она любит рассказывать о моде, путешествиях, делится подробностями своей жизни и комментирует слухи о здоровье мамы. Активно отвечает на вопросы подписчиков InstaStories. Так один из фолловеров поинтересовался, помнит ли Анна свои съемки в сериале "Моя прекрасная няня".

Помню, как учили с мамой текст. Очень долго снимали, часов семь один маленький эпизодик. В целом было очень интересно и весело, – ответила дочь актрисы.

Скриншот: Instagram

Благодаря роли Виктории Прутковской в сериале "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк стала популярной. Актриса работала в проекте с 2004 по 2009 год. Звезда организовала актерский дебют дочери Анне, которая в одном из эпизодов сыграла няню Вику в детстве.

Реклама

Дочь Анастасии Заворотнюк в сериале "Моя прекрасная няня" / Фото: скриншот

Стоит отметить, дочь Заворотнюк после дебюта в ситкоме "Моя прекрасная няня" пробовала себя в качестве актрисы. Анна снялась в сериале "Закрытая школа". Ей досталась небольшая роль ученицы, которая постоянно ябедничала на других.

Дочь Анастасии Заворотнюк в сериале "Закрытая школа" / Фото: скриншот

Реклама

Карьера на ТВ не задалась. Девушка пробовала себя и в бизнесе, открыв магазин дизайнерской одежды. Однако через время объявила о закрытии бизнеса. Сейчас Анна развивает свой Instagram.

Ранее Анна Заворотнюк объяснила, почему она не показывает младшую сестру.