Дочка Заворотнюк згадала свої зйомки у "Моїй прекрасній няні": Один маленький епізодик

Анна Заворотнюк згадала, як знімалася у серіалі "Моя прекрасна няня" / Фото: скриншот

Зараз Ганна Заворотнюк активно розвиває свій блог у Instagram. Вона любить розповідати про моду, подорожі, ділиться подробицями свого життя та коментує чутки про здоров'я мами . Активно відповідає на запитання підписників InstaStories. Так один із фоловерів поцікавився, чи пам'ятає Ганна свої зйомки у серіалі "Моя прекрасна няня".

Пам'ятаю, як учили з мамою текст. Дуже довго знімали, годин сім один маленький епізодик. Загалом було дуже цікаво та весело, – відповіла донька актриси.

Скріншот: Instagram

Завдяки ролі Вікторії Прутковської у серіалі "Моя прекрасна няня" Анастасія Заворотнюк стала популярною. Актриса працювала у проєкті з 2004 по 2009 рік. Зірка організувала акторський дебют доньки Ганні, яка в одному з епізодів зіграла няню Віку у дитинстві.

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Дочка Анастасії Заворотнюк у серіалі "Моя прекрасна няня" / Фото: скриншот

Варто зазначити, що дочка Заворотнюк після дебюту в ситкомі "Моя прекрасна няня" пробувала себе в якості актриси. Анна знялася у серіалі "Закрита школа". Їй дісталася невелика роль учениці, яка постійно ябідничила на інших.

Дочка Анастасії Заворотнюк у серіалі "Закрита школа" / Фото: скріншот

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Кар'єра на ТБ не вдалася. Дівчина пробувала себе та у бізнесі, відкривши магазин дизайнерського одягу. Проте згодом оголосила про закриття бізнесу. Нині Ганна розвиває свій Instagram.

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