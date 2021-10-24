Дочери Оли Поляковой сделали операцию: Машу тревожили сильные боли

Маша Полякова попала в больницу из-за болей в животе / Фото: Инстаграм

Машу недавно госпитализировали в одну из столичных клиник. Оттуда она опубликовала видео в TikTok – показала, что находится в больничной палате и в хорошем самочувствии. Подписчики начали переживать за нее, ведь причину нахождение в медицинском учреждении Маша не раскрыла.

Недавно ее звездная мама Оля Полякова рассказала, что старшая дочь оказалась в больнице из-за резких болей. Сначала семья не догадывалась, в чем причина. Но после результатов УЗИ и полного обследования организма врачи сказали, что нужно незамедлительное хирургическое вмешательство, и девушке сделали операцию.

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Оля очень переживала за дочь.

Была срочная ситуация. Очень страшно, потому что такие вещи происходят неожиданно, – поделилась артистка.

Фото: Instagram Маши Поляковой

Перед этим симптомы мучили Машу несколько дней.

У нее сильно болел два дня живот, и мы не знали, что это творится. Когда уже посмотрели на УЗИ – ее срочно забрали оперировать, – рассказала мама Маши певица Оля Полякова.

Сейчас Маша чувствует себя намного лучше и поправляется.

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Но к бабке надо сходить, чтобы слизать со лба, – шутливо сказала Полякова.

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