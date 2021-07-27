Дочь Оли Поляковой объяснила, почему написала песню с матами: Это протест

В соцсетях многие неоднозначно отреагировали на выступление Маши Поляковой со своей группой. В песне звучали маты, из-за чего подписчики начали писать Маше гневные комментарии

Дочь Оли Поляковой рассказала, почему использовала маты в своей песне / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова всегда поддерживает своих детей в их начинаниях. Даже когда на ее дочку Машу посыпались гневные комментарии из-за использования нецензурной лексики в песне, артистка встала на защиту своего ребенка. В Instagram она четко дала всем понять, что всегда будет поддерживать детей, что бы они ни делали.

Тем не менее, Оля попросила Машу объяснить, по какой причине она решила использовать мат в песне. Девушка рассказала, что композиция – это протест против сексизма и эйджизма. Сексизм – это дискриминация людей по их половому признаку, а эйджизм – на основании возраста человека.

Мы бунтуем против сексизма и эйджизма. Мне многие написали: "Почему девочка матерится?" А что, мальчикам можно? У них больше свободы? Это какой-то предрассудок, что девушка не должна материться или она даже не имеет права это делать? – говорит Маша.

Борьбу против эйджизма Маша объяснила тем, что все написали ей, мол, рано ей еще петь подобные песни (Маше сейчас 16 лет).

А в 50 лет мне уже будет не рано, мне будет поздно. В 18 – тоже. Когда у нас есть время, чтобы что-либо делать? Его нет. Тебе или слишком рано, или слишком поздно. Получается, что нет правильного времени и возраста, чтобы просто быть собой, – отметила Маша.

Ранее Оля Полякова ответила хейтерам, которые писали гневные комментарии Маше.

Маша Полякова дала интервью и рассказала о своей карьере и личной жизни: