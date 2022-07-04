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Почти четверть века: Виктория и Дэвид Бекхэм отмечают годовщину свадьбы

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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4 июля, 14:28
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Звездная парочка обменялась трогательными поздравлениями. А сайт "Сегодня" вспомнил, как начинался роман футболиста и участницы "Spice Girls"
Дэвид и Виктория Бекхэм отмечают 23 годовщину свадьбы
Дэвид и Виктория Бекхэм отмечают 23 годовщину свадьбы / Фото: Getty Images, instagram.com/victoriabeckham

Дэвид и Виктория Бекхэм кажутся идеальной парой. У них крепкий брак и четверо замечательных детей. Да, и в их отношениях бывают сложности. Например, недавно футболист рассказал, что его раздражает в супруге.

Но, несмотря ни на что, Бекхэму остаются примером крепкой семьи. И сегодня, 4 июля, они отмечают годовщину брака.

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В своих социальных сетях супруги мило поздравили друг друга с памятной датой. Дэвид поделился в Instagram архивными кадрами одного из первых совместных интервью с Викторией.

Мне нравилась Posh...23 года назад в этот день Posh стала миссис Бекхэм, но она всегда будет Posh. С годовщиной! ВАУ! 23 года и 4 прекрасных ребенка. Я люблю тебя, мы все тебя любим, – подписал видео Бекхэм.

В своем поздравлении футболист назвал супругу Posh, именно такое прозвище, Posh Spice (шикарная специя – англ.), Виктория получила во время своей карьеры в "Spice Girls".

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В ответ на поздравления мужа певица разместила на своей странице в Instagram совместное фото. На нем счастливая пара радостно смеется.

Говорят, что он не смешной, говорят, что я никогда не улыбаюсь, говорят, что это не надолго...Сегодня мы отмечаем 23 года брака. Дэвид, ты мое все, я так тебя люблю! – обратилась к супругу Виктория.

История любви Дэвида и Виктории Бекхэм

Будущие супруги познакомились на футбольном матче, на который Викторию пригласила ее коллега по коллективу "Spice Girls" Мел Си. По словам пары, искра между ними пробежала с первого взгляда. Как позже рассказывал Дэвид, он видел Викторию по телевизору и мечтал познакомиться лично.

Виктория и Дэвид Бекхэм (2000 год)
Виктория и Дэвид Бекхэм (2000 год) / Фото: Getty Images

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Меньше чем через год после знакомства Виктория и Дэвид объявили о своей помолвке. Тогда певица уже ожидала первенца. Новость о том, что у пары будет пополнение шокировала всех, ведь врачи утверждали, что Виктория не сможет стать мамой.

Но прогнозы врачей не сбылись и сейчас счастливые супруги воспитывают троих сыновей и дочь.

Семья Бекхэмов
Семья Бекхэмов / Фото: instagram.com/davidbeckham

Ранее жена Бруклина Бекхэма обвинила его звездных родителей в чрезмерной строгости.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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