Долина о запрете на въезд в Украину: Я считаю, что Крым – это российская история

Российская певица хочет приехать в Одессу, но не может, потому что находится в базе "Миротворец". / Фото: instagram.com/larisa.dolina.official

Лариса Долина, которая летом соблазнительно станцевала в бикини на пляже, рассказала, что очень хочет приехать в Одессу, где похоронены ее родные. По словам звезды, запрет на въезд в Украину стал для нее большим огорчением.

Долина особенно отмечает Одессу. Как объяснила артистка, этот город – "ее душа, он всегда возвращал ей силы", но сейчас она "наполовину без души".

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Я не могу попасть в свой город, в Одессу. Я не могу попасть на кладбище, где похоронены мои мама, папа и бабушка. Одесса меня всегда подпитывала. Мне нужно было просто пройтись по бульвару, чтобы вернуть силы и физические, и душевные. Сейчас у меня нет этой возможности, – рассказала Долина в интервью "Скажи Гордеевой".

Лариса Долина рассказала о запрете на въезд в Украину. / Фото: Скриншот из YouTube

Исполнительница подчеркнула, что никогда не думала, что ей запретят въезд в Украину из-за выступлений в Крыму. По словам звезды, она поехала в Крым петь, а не голосовать.

Не поехать в Крым я не могла, так как тоже считаю, что Крым – это все же российская история. Дальше не буду углубляться. Если бы я не была с этим согласна, то не поехала бы туда. Я не думала, что мне запретят въезд в Украину, в Одессу, – добавила Долина.

Отметим, что артистка, как и большинство ее коллег – активный пользователь соцсетей. Она постит фото и видео, которые смотрятся качественно благодаря фотоинструментам.

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Лариса Долина / Фото: instagram.com/larisa.dolina.official

Напомним, в 2018 году Минкульт внес Ларису Долину в перечень лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украины. Причиной стало именно выступление в Крыму.

Долина попала в базу "Миротворец" в прошлом году. / Фото: myrotvorets

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В 2018 году Минкульт внес Ларису Долину в черный список. / Фото: myrotvorets

Смотрите интервью Ларисы Долиной для YouTube-канала "Скажи Гордеевой":

Кратко об артистке

Лариса Долина родилась в 1955 году в Баку. В 1998 году она получила звание народной артистки России.

У певицы есть 28 студийных альбомов. Самые известные песни: "Погода в доме", "Цветы под снегом", "Льдинка".

/ Фото: instagram.com/larisa.dolina.official

Она была трижды в браке. Первым ее мужем был джазовый музыкант Анатолий Миончинский. От этого брака у звезды есть дочь Ангелина. Вторым избранником был продюсер Виктор Митязов. Третьим – стал бас-гитарист Илья Спицын. С ним знаменитость прожила в гражданском браке 20 лет.

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