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"Деньги не пахнут?": Долину, Баскова, Цой и других пристыдили за участие в Славянском базаре

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
16 июля, 16:13
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На "Славянском базаре" в Витебске выступили российские артисты. Многие белорусы остались довольны, но были и те, кто пристыдил звезд за поддержку нелегитимной власти
Лариса Долина, Николай Басков, Анита Цой и другие российские звезды выступили на фестивале в Витебске
Лариса Долина, Николай Басков, Анита Цой и другие российские звезды выступили на фестивале в Витебске / Фото: instagram.com/nikolaibaskov, скриншот, instagram.com/larisa.dolina.official

Кроме украинской певицы Таисии Повалий, которая спела на открытии "Славянский базар в Витебске", на сцене фестиваля выступили и российские артисты. Среди громких имен – Лариса Долина, Николай Басков, Тамара Гвердцители, Анита Цой и многие другие.

Белорусы были рады видеть любимых певцов на сцене "Славянского базара", однако в комментариях под публикациями звезд в Instagram многие выразили негодование по поводу того, что артисты согласились приехать в Беларусь в непростой для страны период. С августа прошлого года в Беларуси проходили протесты против нынешней власти, когда на выборах якобы победил Александр Лукашенко. В стране начались беспорядки, было задержано много невинных граждан.

В соцсетях многие белорусы просили артистов не приезжать на "Славянский базар", ведь фестиваль проходит при поддержке власти. Кто-то принял это во внимание и отказался, а кто-то нет.

Лариса Долина выступила на сцене фестиваля с российским артистом Глебом Матвийчуком.

Лариса Долина и Глеб Матвийчук на "Славянском базаре в Витебске"
Лариса Долина и Глеб Матвийчук на "Славянском базаре в Витебске" / Фото: instagram.com/larisa.dolina.official

30 лет фестивалю "Славянский базар". Прекрасный повод спеть новые песни, которые уже полюбились и встретиться с коллегами! – пишет Долина в Instagram.

Некоторые подписчики артистки оставили возмущенные комментарии:

  • Фестиваль в этом году для тех, у кого нет совести и чести.
  • Что тут чудесного? Поддерживать диктатора и его хунту? Деньги не пахнут?
  • Позор петь там, где репрессии, насилие и пытки.
  • Это все проплачено и при нелегитимной власти.

Скриншот: Instagram

Николай Басков тоже согласился выступить на фестивале, однако ему помешало плохое самочувствие. 15 июля, к слову, у Баскова даже появилась именная звезда в Витебске.

На Площади лауреатов была заложена моя именная звезда, тем самым вписав моё имя в музыкальную историю легендарного фестиваля, – пишет Басков.

Многие стали желать Баскову скорейшего выздоровления, однако негативных комментариев артисту избежать не удалось:

  • Хоть такой повод нашелся, чтобы не участвовать в балагане во время чумы.
  • Ну вот честно, не стоило и ехать. Звезда на аллее в стране закона, а не тирании, сияла бы ярче. Поправляйтесь и мудрости вам!

Скриншот: Instagram

Свои возмущения белорусы активно выразили в Instagram и Тамары Гвердцители.

В то время, когда тысячи белорусов находятся под нечеловеческими пытками. Именно в таких ситуациях понимаешь, кто есть кто, – написала одна из подписчиц Тамары.

Скриншот: Instagram

Подписчики Гвердцители оставили не один гневный комментарий под публикацией.

  • Очень часто людям сложно ощутить чужую боль на себе. Дай Бог, чтобы вы никогда не столкнулись с тем, с чем пришлось столкнуться белорусам. Сотни людей страдают в тюрьмах из-за желания людьми зваться. Пляски на костях!
  • Браво, королева грязных купюр.
  • Кошмар какой-то. Зачем вы заигрываете с тираном?
  • Разочарована. Фестиваль для шута, который в приказном порядке заставляет приобретать билеты.

Скриншот: Instagram

Артистка никак не отреагировала на комментарии и позже опубликовала фото с фестиваля.

Тамара Гвердцители и продюсер Сергей Пудовкин на "Славянском базаре"
Тамара Гвердцители и продюсер Сергей Пудовкин на "Славянском базаре" / Фото: instagram.com/gverdtsiteli_official

Среди гостей фестиваля была и российская певица Анита Цой.

Спустя несколько лет я снова влюбилась в этот прекрасный фестиваль, город и его жителей, – пишет Цой в Instagram.

Напомним, что из-за политической ситуации в Беларуси многие украинские звезды отказались ехать на конкурс. Среди таких артистов Ирина Билык, Тина Кароль, Олег Винник, MARUV и другие.

Что думают знаменитости о протестах в Беларуси – смотрите видеосюжет:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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