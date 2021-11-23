Джастин Бибер оставил любовное послание Хейли в честь ее 25-летия: Я всегда буду любить тебя

Джастин Бибер поздравил свою жену Хейли с днем рождения. / Фото: instagram.com/justinbieber

На днях Хейли Бибер отметила 25-й день рождения. Поэтому ее муж трогательно поздравил любимую в Сети. Кстати, недавно звездные супруги признались, как депрессия повлияла на брак.

27-летний канадский артист опубликовал в Instagram совместные фото с Хейли и заявил, что "его сердце принадлежит только ей".

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Супруги вместе уже три года. / Фото: instagram.com/justinbieber

Мои глаза принадлежат тебе, мои губы принадлежат тебе. Я – твой. Я так счастлив быть твоим. Ты моя навсегда. Жизнь никогда не имела большего смысла, пока ты не стала моей женой, – заявил Бибер.

Джастин Бибер опубликовал нежные фотографии с Хейли. / Фото: instagram.com/justinbieber

Также Джастин пообещал Хейли, что никогда не перестанет любить ее, защищать и обнимать. Он отметил, что каждый день будет делать все, чтобы она чувствовала себя королевой.

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Как сказала бы твоя бабушка со своим португальским акцентом: "С днем ​​рождения, малыш", люблю тебя до конца века , а затем и после этого, – подчеркнул певец.

Джастин Бибер постоянно признается в любви своей жене. / Фото: instagram.com/justinbieber

Фотографии, которыми поделился Джастин, в который раз подтверждают, что их любовь с Хейли честная и искренняя. На кадрах супруги счастливо позируют, обнимаясь и целуясь. Романтично, не так ли?

Отметим, что звездные супруги активно делятся своими совместными снимками в Сети – фото выглядят эстетично и ярко. В чем секрет фотоуспеха - читайте по ссылке.

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Что известно о паре

Джастин и Хейли познакомились еще в 2009 году, когда девушка пришла на концерт любимого певца вместе с отцом, актером Стивеном Болдуином. Однако о чувствах еще рано было говорить, ведь они были совсем юными.

Впоследствии артист закрутил роман с Селеной Гомес, с которой у них не получилось создать крепкие отношения. Затем Бибер сошелся с Хейли, которую назвал любовью всей его жизни.

Джастин Бибер поздравил свою жену с 25-летием. / Фото: instagram.com/justinbieber

Поклонники были крайне разочарованы таким известием, ведь им очень нравилась пара Джастин и Селена. Впрочем, певец дал понять, что сам будет решать, с кем ему встречаться.

В 2019 году Хейли и Джастин устроили свадьбу и вот уже три года они состоят в браке. Отметим, что артист не раз признавался в том, что его возлюбленная помогла ему справиться с ментальными расстройствами и наркотической зависимостью.

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