Дженнифер Лопес и Бен Аффлек приехали на Венецианский кинофестиваль (фото)

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек вместе могут появиться на красной дорожке Венецианского кинофестиваля

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек, которые летом подтвердили отношения, сейчас проводят время вместе в Италии. Пара приехала на 78-й Венецианский кинофестиваль. Голливудских звезд сфотографировали на прогулке.

На публике Дженнифер Лопес появилась в белом кружевном платье. Ее образ дополнили босоножки на шпильке и солнцезащитные очки.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек в Италии / Фото: Getty Images

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото: Getty Images

Бен Аффлек собирается представить на кинофоруме свой новый фильм "Последняя дуэль", в котором он сыграл главную роль. Поговаривают, что звездная пара появится вместе на красной дорожке кинофестиваля. Это будет первый выход пары.

Что известно об отношениях Дженнифер Лопес и Бена Аффлека:

Напомним, что Лопес и Аффлек начали встречаться в июле 2002 года и обручились в ноябре. В сентябре 2003-го за несколько дней до свадьбы пара рассталась.

Тогда причиной расставания назвали излишнее внимание журналистов и папарацци к паре, что очень не нравилось Бену.

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Бен Аффлек и Дженнифер Лопес на премьере сериала "Сорвиголова" в 2003 году / Фото: Getty Images

В этом году Дженнифер Лопес отменила свадьбу. Она разошлась со своим возлюбленным, бейсболистом Алексом Родригесом, с которым решила остаться друзьями. Бывшие влюбленные несколько раз переносили церемонию из-за пандемии. По крайней мере, это была их официальная версия.

Этой весной появились первые слухи о воссоединении Дженнифер Лопес с Беном Аффлеком, когда "эксов" стали часто видеть вместе на прогулках, а после Бен и Джей Ло вдвоем проводили время на отдыхе.

Пара подтвердила свои отношения в день рождения Дженнифер Лопес.

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