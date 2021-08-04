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Бен Аффлек зашифровал для Дженнифер Лопес тайное послание в колье за 44 тыс. долларов

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
4 августа, 07:47
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С тех пор, как Дженнифер Лопес официально подтвердила отношения с Беном Аффлеком, стали появляться новые трогательные подробности об этой паре
Бен Аффлек сам придумал дизайн подарка для Дженнифер Лопес
Бен Аффлек сам придумал дизайн подарка для Дженнифер Лопес / Фото: instagram.com/bennifer_02/

Отношения Дженнифер Лопес и Бена Аффлека – одна из самых обсуждаемых тем шоу-бизнеса. Пока пары не делится совместными фото и не попадет в объектив папарацции, появляются новые подробности о голливудских актерах. Точнее теперь о подарке Бена Аффлека на день рождения Дженнифер Лопес.

Оказывается, Бен лично придумал дизайн колье из нескольких цепочек, которое подарил своей возлюбленной на день рождения. Об этом пишет Daily Mail.

Дженнифер Лопес в том самом колье
Дженнифер Лопес в том самом колье / Фото: instagram.com/jlo

Для этого он обратился к американскому ювелирному бренду Foundrae, который помог воплотить задуманное.

Бен хотел подарить что-то особенное на ее день рождения. Он не просто подарил ей самый большой бриллиант, который мог найти, он хотел рассказать историю их отношений.", – говорит дизайнер Foundrae.

Это украшение рассказывает историю их с Лопес любви через символы — подвески в форме сердца, ключа, цветка и две крупные цепи.

Такое колье обошлось Аффлеку в 44 тысячи долларов.

Что известно об отношениях Дженнифер Лопес и Бена Аффлека:

Напомним, что Лопес и Аффлек начали встречаться в июле 2002 года и обручились в ноябре. В сентябре 2003-го за несколько дней до свадьбы пара рассталась.

Тогда причиной расставания назвали излишнее внимание журналистов и папарацци к паре, что очень не нравилось Бену.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес на премьере сериала "Сорвиголова" в 2003 году
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес на премьере сериала "Сорвиголова" в 2003 году / Фото: Getty Images

В этом году Дженнифер Лопес отменила свадьбу. Она разошлась со своим возлюбленным, бейсболистом Алексом Родригесом, с которым решила остаться друзьями. Бывшие влюбленные несколько раз переносили церемонию из-за пандемии. По крайней мере, это была их официальная версия.

Этой весной появились первые слухи о воссоединении Дженнифер Лопес с Беном Аффлеком, когда "эксов" стали часто видеть вместе на прогулках, а после Бен и Джей Ло вдвоем проводили время на отдыхе.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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