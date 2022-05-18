Дженнифер Лопес и Бена Аффлека застали за нежным поцелуем

Дженнифер Лопес счастлива с Беном Аффлеком / Фото: Getty Images

Одна из самых красивых пар Голливуда Дженнифер Лопес и Бен Аффлек совсем скоро станут мужем и женой, ведь актриса уже успела похвастаться роскошным помолвочным кольцом.

А пока влюбленная парочка не стесняется показывать свои чувства на публике. Так, Джей Ло и Аффлека застали за нежным поцелуем в Лос-Анджелесе.

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Дженнифер Лопес и Бена Аффлека застали за поцелуем / Фото: The Daily Mail

Папарацци засняли, как певица и актер прогуливались вместе с сыном Дженнифер 14-летним Максом.

Лопес и Аффлек прогуливались по Лос-Анджелесу / Фото: The Daily Mail

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Как сообщает издание Daily Mail, сейчас будущие супруги в поисках того самого особняка. Недавно Лопес и Аффлек уже выбрали дом за 50 миллионов долларов, однако по неизвестным причинам сделка не сложилась. Поэтому сейчас влюбленные все еще в поиске идеального жилья.

По информации инсайдеров, Дженнифер и Бен присматриваются к недвижимости в престижных районах Бель-Эйр, Беверли-Хиллз и Холмби-Хиллз.

Напомним, что недавно Джей Ло призналась, что не жалеет о воссоединении с Беном Аффлеком.

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А вот бывший муж Дженнифер Лопес не терял времени и тоже обручился. 53-летний Марк Энтони женится на 23-летней "Мисс Вселенная Парагвай" Нине Феррейре.