Джим Керри собрался на пенсию: Я сделал уже достаточно

Джим Керри объявил о завершении актерской карьеры / Фото: Скриншот из YouTube, Коллаж: Сегодня

Не успели киноманы отойти от известия о том, что Брюс Уиллис завершает карьеру из-за афазии, как здесь Джим Керри задумался о пенсии.

Так, в середине интервью Access Hollywood Джим Керри заявил, что уходит на пенсию и заканчивает актерскую карьеру. Однако подобные заявления артиста никто не воспринял всерьез.

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Я ухожу на пенсию. Я говорю это достаточно серьезно. Если, конечно, вдруг ангелы принесут мне какой-то сценарий, написанный золотыми чернилами, и я пойму, что людям очень важно это увидеть, то, может, я и вернусь, – отметил актер.

Керри объяснил, что очень любит свою спокойную и духовную жизнь. Актер посвятил себя, в том числе рисованию, и хочет отдохнуть от съемок в фильмах.

Я сделал достаточно. Мне уже достаточно, – добавил Джим Керри.

Отметим, последний фильм с участием Кэрри – "Соник в кино 2". Кинолента вышла в мировой прокат 30 марта. Самые популярные проект, в которых сыграл актер – "Маска", "Эйс Вентура", "Брюс Всемогущий", "Шоу Трумана", "Вечное сияние чистого разума" и "Гринч – похититель Рождества". На счету актера два "Золотых глобуса" и шесть номинаций на него, номинация на премию BAFTA и ряд других престижных кинопремий.

Отметим, что Джим Керри один из первых поддержал Украину и выступил против российской агрессии.

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