Джим Керрі зібрався на пенсію: Я зробив вже достатньо

Джим Керрі оголосив про завершення акторської кар'єри / Фото: Скріншот з YouTube, Колаж: Сьогодні

Не встигли кіномани відійти від звістки про те, що Брюс Вілліс завершує кар'єру через афазію, як тут Джим Керрі задумався про пенсію.

Так, в середині інтерв'ю Access Hollywood Джим Керрі заявив, що йде на пенсію та закінчує акторську кар'єру. Однак такі заяви артиста ніхто не сприйняв всерйоз.

Реклама

Я йду на пенсію. Я говорю це досить серйозно. Якщо, звичайно, раптом ангели принесуть мені якийсь сценарій, написаний золотим чорнилом, і я зрозумію, що людям дуже важливо це побачити, то може я й повернуся, – зазначив актор.

Керрі пояснив, що дуже любить своє спокійне та духовне життя. Актор присвятив себе, у тому числі малюванню та хоче відпочити від зйомок у фільмах.

Я зробив достатньо. Мені вже достатньо, – додав Джим Керрі.

Зазначимо, останній фільм за участю Керрі – "Сонік у кіно 2" . Кінострічка вийшла у світовий прокат 30 березня. Найпопулярніші проєкт, в яких зіграв актор – "Маска", "Ейс Вентура", "Брюс Всемогутній", "Шоу Трумана", "Вічне сяйво чистого розуму" та "Грінч – викрадач Різдва". На рахунку актора два "Золоті глобуси" та шість номінацій на нього, номінація на премію BAFTA та низку інших престижних кінопремій.

Зазначимо, що Джим Керрі один з перших підтримав Україну та виступив проти російської агресії.

Реклама

Пам'ятайте, що оперативна інформація врятує життя. Читайте наші новини у Telegram-каналі, там ми цілодобово інформуємо вас про події.