DZIDZIO честно признался, какая женщина точно может покорить его сердце

DZIDZIO розповів, якою має бути його майбутня обраниця / Фото: телеканал "Украина", instagram.com/dzidzio

Ведущий телеканала "Украина" Даниэль Салем расспросил звездного детектива шоу "Маска", какой должна быть его избранница и что для DZIDZIO, который недавно представил свой новый фильм, есть главным, при выборе дамы сердца.

Она должна быть мила сердцу моему. Вот мне достаточно, чтобы я любил человека ни за что. И чтобы меня любили не за мою популярность, не за мои достижения. Знаешь, есть взгляд в глаза. И узнал человека, потому что мы когда-то договорились. Поэтому я, наверное, когда такое увижу, на ухо тебе первому расскажу, – поделился с Салемом DZIDZIO.

DZIDZIO пока что не спешит заводить новый роман / Фото: instagram.com/dzidzio

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Но сейчас, по словам артиста, он один и пытается больше находить времени для себя. Михаил Хома (настоящее имя DZIDZIO) занимается тем, что приносит ему удовольствие, готовит для себя и, конечно, усердно работает.

Я стал замечать очень много мелких важных вещей, больше разных людей. Чаще звоню маме, племянникам. Начал уделять внимание себе. В магазин захожу, покупаю что-нибудь одеться, подарки людям. Я делал это так же и раньше, но я упустил много всего. А сейчас я обратил внимание на себя и на то, что мне нравится. Не кому-нибудь, а вот что именно мне, – рассказал DZIDZIO в программе "Зірковий шлях".

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