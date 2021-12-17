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Канал Украина покажет приключенческую комедию DZIDZIO Де гроші – дата премьеры

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
17 декабря, 17:42
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Новая квест-комедия DZIDZIO объединила звездный актерский состав: Ада Роговцева, Ахтем Сеитаблаев, Владимир Остапчук и другие. Когда же премьера фильма на канале "Украина" – читайте ниже
26 декабря на телеканале "Украина" состоится премьера авантюрной комедии-квеста "Де гроші".
26 декабря на телеканале "Украина" состоится премьера авантюрной комедии-квеста "Де гроші". / Фото: DZIDZIOFILM

Уже в воскресенье, 26 декабря, в 21:00 на телеканале "Украина" состоится премьера авантюрной комедии-квеста "Де гроші" производства компании DZIDZIOFILM.

В главных ролях снялись легендарная Ада Роговцева и невероятный Михаил Хома (DZIDZIO), вместе с ними зрители погрузятся в увлекательные и в то же время опасные поиски клада, спрятанного в таинственном доме-квесте.

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26 декабря премьера комедии "Де гроші" на телеканале "Украина".
26 декабря премьера комедии "Де гроші" на телеканале "Украина". / Фото: DZIDZIOFILM

По сюжету, пианист-авантюрист Миша, чтобы найти деньги на освобождение друга из-под ареста, устраивается работать к старой владелице таинственного дома-квеста – Аде Потоцкой. Но он не знает, что вопрос "Где деньги?" интересует не только его.

Как объяснил Михаил Хома, уникальность фильма в том, что все зрители будут ангажированы искать деньги вместе с персонажами.

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К слову, деньги будут не там, где вы подумали. А чтобы немного открыть тайну, приведу маленькую фразу из фильма: "Мечтать мало". Чтобы реализовать идею – нужно работать. Влюбиться в то дело по уши, погрузиться полностью, и тогда будет результат, – добавил DZIDZIO.

Михаил Хома выступил режиссером-постановщиком и исполнителем главной роли.
Михаил Хома выступил режиссером-постановщиком и исполнителем главной роли. / Фото: DZIDZIOFILM

Как режиссер-постановщик и исполнитель главной роли Михаил Хома лично пригласил звезд шоу-биза сыграть в приключенческой киноленте.

Новая квест-комедия DZIDZIO объединила звездный актерский состав.
Новая квест-комедия DZIDZIO объединила звездный актерский состав. / Фото: DZIDZIOFILM

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Роли в картине исполнили Ада Роговцева, Анна Буткевич, Сергей Либа, Ахтем Сеитаблаев, Виктор Андриенко, Владимир Остапчук, Алексей Тритенко, Евгений Сморыгин, Наталья Холоденко, Дима Варварук и другие.

У меня был отличный июнь, который я провела в работе с этой группой и с Михаилом, – рассказывает исполнительница главной роли Ада Роговцева.

Знаменитая актриса назвала команду, работавшую над созданием кино "родными людьми".

Мы все были нацелены на то, чтобы получилось хорошо. Мне очень приятно, что я попала в такую историю. Советую посмотреть этот фильм, ведь, во-первых, он смешон, во-вторых, он добр, в-третьих, он нужен потому, что, хотя это и распространенная фраза, что деньги ничего не решают – они решают многое. Но не все! Главного они не решают – об этом сюжет, – делится Роговцева.

Сюжет фильма рассказывает об авантюрных действиях.
Сюжет фильма рассказывает об авантюрных действиях. / Фото: DZIDZIOFILM

Съемки фильма продолжались летом в Киеве. Также часть съемок прошла и во Львове.

По словам телеведущего Владимира Остапчука, фильм "Де гроші" поразит зрителей искрометным юмором, знакомыми лицами и мечтами главного героя, а еще спецэффектами и голливудской картинкой.

Съемки фильма продолжались летом в Киеве и во Львове.
Съемки фильма продолжались летом в Киеве и во Львове. / Фото: DZIDZIOFILM

Михаил Хома – профессионал, чувствующий тонко суть кино: поражать и учить. Ведь в конце концов, несмотря на завязку на квестах и вознаграждении, побеждает человечность и искреннее отношение, а деньги – это пустое, – отметил Остапчук.

Посмотреть премьеру фильма "Де гроші" зрители смогут 26 декабря в 21:00 на канале "Украина".

Напомним, комедия-квест "Де гроші" вышла в кинопрокат 21 октября. Тизер киноленты – можете посмотреть здесь

Кстати говоря, DZIDZIO вместе с Олей Поляковой споют дуэтом в новогоднюю ночь в шоу "Маска". Они впервые исполнят общую песню "Щасливі люди" перед миллионами зрителей.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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