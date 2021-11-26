Эд Ширан в Украине! Британский певец снимает клип в Киеве (фото)

Эд Ширан приехал в Украину / Фото: instagram.com/teddysphotos

Певец Эд Ширан, который недавно получил награду MTV Europe Music Awards 2021, снимает в Киеве клип. Артист пока не делится подробностями съемок.

Спасибо, что принял нас, Киев. Три ночные съемки в прекрасном городе. Украина чудесна, – подписал фото британский певец у себя в Instagram.

Эд Ширан в Киеве / Фото: instagram.com/teddysphotos

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К слову, недавно британский певец выпустил четвертый студийный альбом "=" (Equals). В релиз вошло 14 треков, включая сингл Shivers, на который был снят клип с Анной Софией Робб, и Bad Habits – песня, получившая главную награду MTV Europe Music Awards 2021.

Напомним, недавно в Украину приезжал голливудский актер Шон Пенн ради съемок документального фильма. Сначала он посетил столицу, а затем приехал в зону боевых действий на Донбасс.

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