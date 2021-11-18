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Голливудский актер Шон Пенн приехал на Донбасс снимать фильм (фото)

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"
18 ноября, 17:36
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Американский актер и продюсер недавно секретно прилетел в Украину. Сначала он посетил столицу, а затем приехал в зону боевых действий на Донбасс
Известный актер приехал с визитом в Приазовье
Известный актер приехал с визитом в Приазовье / Фото: Facebook

Мы ранее рассказывали, что Шона Пенна заметили в центре Киева. Как выяснилось, актер прилетел в Украину для секретных съемок, информацию о которых пока запрещено распространять. Основой сюжета для документального фильма актера, очевидно, послужат революционные события 2013-2014 годов.

Сегодня же Пенн, в сопровождении американской делегации, отправился в Донецкую область. Также вместе с ним приехала съемочная группа актера.

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Шона Пенна в зоне боевых действий сопровождала американская делегация
Шона Пенна в зоне боевых действий сопровождала американская делегация / Фото: Facebook

Шон пообщался с военнослужащими, которые показали ему условия своей жизни и провели экскурсию по окрестностям Приазовья. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

В творческом сотрудничестве с украинской продюсерской группой обладатель двух "Оскаров" планирует снять документальный фильм об Украине. Основной замысел – рассказать широкой публике о событиях, которые сейчас происходят в нашей стране, – сообщает ООС.

Актер пообщался с украинскими военными
Актер пообщался с украинскими военными / Фото: Facebook

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Шон Пенн награжден двумя премиями "Оскар" за фильмы "Таинственная река" и "Харви Милк". Кроме этого, у него есть множество других престижных наград, среди которых "Золотой глобус" и "Золотая пальмовая ветвь". Актер параллельно со съемками в кино занимается созданием документальных картин и волонтерством.

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"

Профессия журналиста была интересна еще со школы, поэтому окончила Национальный авиационный университет по этой же специальности. Продолжаю обучение журналистике на магистратуре в КНУ им. Т.Г. Шевченко. Во время учебы успела поработать как стажер на Новом канале и на «UA:Перший».

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