Ее раздирают внутренние противоречия: Роднянский ответил, когда Пугачева решится заговорить о войне

Александр Роднянский назвал Аллу Пугачеву знаком России / Фото: Instagram

Алла Пугачева и Максим Галкин находятся в эпицентре внимания после своего отъезда в Израиль. Известно, что звездная пара выехала из России сразу после вторжения российских извергов в Украину. Кроме того, в начале войны Галкин выразил поддержку украинскому народу. Однако сейчас пара почти не выходит на связь и не прибегает к комментариям. Хотя в росСМИ активно пишут об их жизни.

В интервью Тиграну Мартиросяну для YouTube-канала "Украина 24" кинопродюсер Александр Роднянский объяснил, что на Пугачеву и Галкина сейчас "неумеренно обрушилась желтая пресса" из-за их антивоенной позиции. В частности, росСМИ обращают внимание на финансовые обстоятельства их жизни, отсутствие принципов в чем-то и, самое главное, на то, что они уехали в трудную минуту из страны.

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Но они (росСМИ, – Ред.) еще не окончательно их списали со счетов, как сделали это из Меладзе. Он под ударом, им отдельно занимаются. Этим вроде бы оставили шанс вернуться и занять свое место в стране. Но весь вопрос заключается в том, что будет дальше, и мне кажется, что это очень важно в истории относительно Пугачевой и Галкина. Конечно, это самые популярные люди в России. А Пугачева более чем популярный человек, она – символ России. Ее значение, ее слово, если бы оно прозвучало, особенно выразилось внятно... Она, безусловно, повлияла бы и заставила бы думать, – высказался продюсер в интервью.

Роднянский считает, что Примадонна показательно поступили, уехав из России. Таким образом, по мнению продюсера, она бессловесно выступила против войны в Украине и путинского режима.

Но пока она не выступает, не обращается, не говорит. Она не задействовала свой социальный потенциал, популярность, кредит доверия. Но я думаю, что в какую-то минуту она это задействует. Она вообще сильная, умная и честная женщина. Они (Пугачева и Галкин, – Ред.) порядочные люди и тот факт, что все-таки они собрались немедленно, причем Максим же в начале выступил, и уехали – это о том, что они это не принимают. С другой стороны – сложно, конечно. Потому что вся их жизнь связана с тем, что они голоса российского шоу-бизнеса и на них лежит ответственность, они ее понимают. Я думаю что сейчас их разрывают какие-то внутренние противоречия и для них это очень важное решение, – объяснил продюсер.

По мнению Александра Роднянского, озвучивание позиции – это очень важная вещь, которая вроде бы личная, но в истории это отражается как часть национального поведения.

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Я отдаю себе отчет, что для многих украинцев поведение ключевых персонажей российской культуры и шоу-бизнеса свидетельствует о состоянии всего российского общества. Поэтому когда молчат – это вопрос приговора всему народу, – добавил продюсер.

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