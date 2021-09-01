Ефросинина, Цибульская, Кошевой: кто из украинских звезд – родители первоклашек (фото)

Дети украинских звезд пошли в первый класс / Фото: instagram.com/cybulskaya, instagram.com/mashaefrosinina, instagram.com/evgenii.koshevoi

Море новых эмоций, знаний и 11 лет увлекательного пути под названием "школа" впереди не только у первоклашек, но и у родителей, чьи дети идут в школу в первый раз.

В этой подборке мы собрали как уже опытных звезд-родителей, которые дети только собираются постичь все прелести школьной жизни.

Маша Ефросинина

У Маши Ефросининой и ее супруга Тимура есть старшая дочь Нана. Сейчас девушка учится за границей, а ее младший брат Саша в этом году пошел в первый класс. Ее сын будет учиться в той же школе, что и дети президента Украины Владимира Зеленского.

Наш с Тимуром второй первый класс! Чувства острее и осознаннее! Слезы переходят в истерический смех и обратно! Нервы ни к черту! Утром обнаружила, что пиджак сыну не отпарила, штаны не подшила, сменку не собрала (с этой занятостью). В три новых пары туфель не влез – ну, ни разу ж не надел, а уже маленькие…Тимур ржет, Саню волнует, когда его уже заберут!

Стресс, короче, – написала Маша в Instagram.

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Евгений Кошевой

Для Евгения и его супруги Ксении это уде второй "первый раз в первый класс". Их старшая дочь Варвара идет в восьмой класс, а младшая, Серафима, в первый! К слову, девочка пошла в частную школу International Innovative School.

Скриншот: Instagram

Юрий Ткач

Вместе с Серафимой Кошевой будет учиться и дочь комика и коллеги Евгения Кошевого, Юрия Ткача, Лиза.

Мы стартанули, пожелайте нам хороших оценок, – написал в Instagram Юрий.

Дочь Юрия Ткача пошла в первый класс / Фото: instagram.com/yuriy_tkach

Оля Цибульская

В семье Оли Цибульской тоже первоклассник – ее сын Нестор пошел в школу, чем звездная мама невероятна рада. В то же время, для Оли это и волнительно. Своими эмоциями певица поделилась в Instagram, написав трогательное послание сыну:

Первый раз в первый класс. Наша любовь! Сыночек! Пусть мир открывается для тебя и удивляет своими возможностями. Ты можешь все. Все, слышишь? Мы гордимся очень тобой. Только вчера принесли малыша на руках домой из роддома, а сегодня цепляла бабочку на твою праздничную рубашку. Ты мечтаешь космическим масштабам и сможешь получить все. Сегодня начало. Помни: важно что ты чувствуешь, кто рядом и к чему идешь. Остальное – мелочи. Эмоции зашкаливают! – написала Оля.

Оля Цибульская отвела сына Нестора в первый класс / Фото: instagram.com/cybulskaya

Ирина Федишин

Младший сын певицы Ирины Федишин, Олег, – тоже первоклассник! У Федищин также есть старший сын Юра.

Сегодня Олежка ушел первый раз в первый класс. Поздравляю всех с началом учебного года. Желаю, чтобы этот год учебный прошел в школе, а не дома, – написала Ирина в Instagram.

Ирина Федишин с сыновьями / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Кто еще из звезд повел детей в школу?

Дочки Оли Поляковой, Маша и Алиса, тоже отмечают День знаний. Маша пошла в 11-й класс, а Алиса – в 4-й.

Скриншот: Instagram

Сын Потапа Андрей провел папе экскурсию по школе, показал новые учебники и свой класс. Мальчик пошел в седьмой класс.

Скриншот: Instagram

Настя, дочь Сергея Танчинца, лидера группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, тоже пошла в седьмой класс.

Сергей Танчинец с дочерью и супругой / Фото: пресс-служба

15-летняя дочь Ольги Фреймут, Злата Митчелл, теперь будет учиться в школе в Калифорнии, США.

Ольга Фреймут с дочкой Златой / Фото: instagram.com/freimutolia

В комментариях подписчики Оли возмутились тем, что она, будучи патриоткой своей страны, отправила дочь за границу, на что Фреймут ответила, что Злата – гражданка Великобритании и "имеет право на английский язык, как украинцы на украинский".

Скриншот: Instagram

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