ТОП-5 удивительных детских фото Екатерины Кухар, которые вы не видели

Сегодня звезде национальной оперы Украины и судье проекта "Танці з зірками" Екатерина Кухар – 40 лет. В своем Instagram артистка, которую подозревали в беременности, опубликовала очень красивые кадры и написала, что 40 лет – "не такие уж и страшные".
Чтобы посмотреть вторую фотографию, свайпайте влево:
Далее по теме
Танцевальная карьера Екатерины Кухар началась в детстве. Она занимается с пяти лет и уже в 16 дебютировала в балете "Щелкунчик" на сцене Bunka Kaikan в Японии.
В интервью Кухар рассказывала, что сперва родители привели ее на гимнастику, но после первого занятия перевели на балет, потому что гимнастика юной Кате не понравилась.
А еще во время учебы Екатерину Кухар прозвали Дженнифер Лопес из-за слишком пышных, как для балерины, формам. Сейчас в это сложно поверить.
В педагогических училищах юной Кухар приходилось сталкиваться с жесткими педагогами. Однажды балерина рассказала, что преподаватель могла оставить на коже студентки царапины, чтобы показать, какую мышцу необходимо задействовать во время движений.
Свой первый гонорар Екатерина Кухар заработала в 14 лет во время учебы в хореографическом училище. Тогда она выиграла в конкурсе получила тысячу долларов, что было большой суммой для ее семьи. Эти деньги Катя потратила на микроволновую печку, видеомагнитофон и куклу "Барби".
В 2020 году году Екатерина Кухар стала директором Киевского хореографического училища и рассказала, какую зарплату получает на этой должности.