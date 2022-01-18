ТОП-5 удивительных детских фото Екатерины Кухар, которые вы не видели

Сегодня украинская прима-балерина празднует 40-летие. С ранних лет она на "ты" с пуантами и балетным станком

Екатерине Кухар - 40! Как знаменитая балерина выглядела в детстве / Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Сегодня звезде национальной оперы Украины и судье проекта "Танці з зірками" Екатерина Кухар – 40 лет. В своем Instagram артистка, которую подозревали в беременности, опубликовала очень красивые кадры и написала, что 40 лет – "не такие уж и страшные".

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Танцевальная карьера Екатерины Кухар началась в детстве. Она занимается с пяти лет и уже в 16 дебютировала в балете "Щелкунчик" на сцене Bunka Kaikan в Японии.

Екатерина Кухар начала заниматься балетом в 5 лет / Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

В интервью Кухар рассказывала, что сперва родители привели ее на гимнастику, но после первого занятия перевели на балет, потому что гимнастика юной Кате не понравилась.

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Екатерина Кухар в юности / Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

А еще во время учебы Екатерину Кухар прозвали Дженнифер Лопес из-за слишком пышных, как для балерины, формам. Сейчас в это сложно поверить.

Как Екатерина Кухар выглядела в детстве / Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

В педагогических училищах юной Кухар приходилось сталкиваться с жесткими педагогами. Однажды балерина рассказала, что преподаватель могла оставить на коже студентки царапины, чтобы показать, какую мышцу необходимо задействовать во время движений.

Екатерина Кухар была блондинкой / Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Свой первый гонорар Екатерина Кухар заработала в 14 лет во время учебы в хореографическом училище. Тогда она выиграла в конкурсе получила тысячу долларов, что было большой суммой для ее семьи. Эти деньги Катя потратила на микроволновую печку, видеомагнитофон и куклу "Барби".

Екатерина Кухар в юности – фото / Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

В 2020 году году Екатерина Кухар стала директором Киевского хореографического училища и рассказала, какую зарплату получает на этой должности.