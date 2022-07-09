Екатерина Осадчая пристыдила Таисию Повалий: "Продолжает петь в российских городах" (видео)

Екатерина Осадчая не молчит о концертах Таисии Повалий в РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

В то время как армия оккупантов пятый месяц наносит ракетные удары по городам Украины, некоторые артисты до сих пор не только молчат о войне, но и выступают перед жителями страны-агрессора. Так, певица Ани Лорак недавно появилась на российском телевидении, а после дала концерт на свадьбе в Армении.

В своем Instagram телеведущая Екатерина Осадчая напомнила и о другой сбежавшей артистке. Украинская знаменитость обнародовала видео жительницы РФ, на котором Таисия Повалий развлекает многотысячную толпу в городе Муром Владимирской области.

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Выступление Повалий возмутило Екатерину Осадчую. Скриншот: Instagram/kosadcha

На концерте перед россиянами Повалий под фонограмму исполнила песню "Мама-мамочка". Судя по опубликованному видео, жители страны агрессора не подпевали певице, которая молчит о войне в Украине.

Кстати, мать Таисии Повалий Нина Даниловна, по данным расследования программы "Викриття", проживает в загородном коттедже возле Кольцевой трассы на окраине Киева. Вывезла ли родственницу в Москву – певица не рассказывала. Повалий почти ничего не публикует в социальных сетях. Но активно выступает в РФ и посещает светские мероприятия.

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Имение Таисии Повалий под Киевом. Скриншот: YouTube/novynylive

Раньше мы рассказывали, что Таисия Повалий в компании Газманова и Киркорова посетила модный показ.