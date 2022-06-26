Пропажа нашлась! Ани Лорак впервые за время войны в Украине засветилась на российском ТВ (фото)

Украинская певица ни разу не озвучила свою гражданскую позицию, но снялась в развлекательном шоу на России. Что забыла там певица – узнайте в материале

Ани Лорак приняла участие в российском ТВ-шоу / Фото: Скриншот из видео

В начале полномасштабной войны РФ против Украины Ани Лорак, которая уже несколько лет работает и живет в России, пытались усидеть на двух стульях, но ее план провалился. Так что певица решила исчезнуть с горизонта. Вот уже как четвертый месяц артистку нигде не видно и не слышно.

Известно, что в начале апреля она отказалась давать концерты на путинской РФ . А вот на съемки ТВ-шоу Ани Лорак решила прийти.

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Певица снялась в развлекательном шоу "Где логика?". Оно выходит на канале "ТНТ".

Ани Лорак не появлялась на публике уже четыре месяца. Фото: скриншот с видео

В эфир эпизод из Ани Лорак вышел еще 17 июня. Ведущим программы выступил Азамат Мусагалиев, сообщает "Культуромания".

Отмечается, что с одной стороны играли "новые" Artik и Asti, а с другой – Ани Лорак и российский рэпер Артем Качер.

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Ани Лорак развлекается на РФ. Фото: скриншот с видео

В Сети все успели выразить свое негодование по поводу действий Ани Лорак. Но ажиотаж в связи с появлением "зрадницы" на росТВ – преждевременный. Как сообщают СМИ, шоу сняли еще до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Так, съемки программы с артисткой проходили 20 февраля.

Ани Лорак была в команде с неким российским рэпером. Фото: скриншот с видео

Более того, есть высокая вероятность того, что Ани Лорак уехала из страны-агрессора . Это предполагали ее фанаты еще в марте. По догадкам поклонников, звезда находится в Объединенных Арабских Эмиратах или же отсиживается где-то в Европе. Однако, по другой версии, певица притаилась в своем подмосковном доме.

А вот дочь Лорак 11-летняя София часто гостит у папы в Турции. Раньше она приезжала к нему в гости на выходные, а затем – на свой день рождения .

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Напомним, недавно спортсменка Лилия Подкопаева призналась , поддерживает ли она связь со своей молчаливой кумой Ани Лорак.