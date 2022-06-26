Пропажа нашлась! Ани Лорак впервые за время войны в Украине засветилась на российском ТВ (фото)

В начале полномасштабной войны РФ против Украины Ани Лорак, которая уже несколько лет работает и живет в России, пытались усидеть на двух стульях, но ее план провалился. Так что певица решила исчезнуть с горизонта. Вот уже как четвертый месяц артистку нигде не видно и не слышно.
Известно, что в начале апреля она отказалась давать концерты на путинской РФ . А вот на съемки ТВ-шоу Ани Лорак решила прийти.
Певица снялась в развлекательном шоу "Где логика?". Оно выходит на канале "ТНТ".
В эфир эпизод из Ани Лорак вышел еще 17 июня. Ведущим программы выступил Азамат Мусагалиев, сообщает "Культуромания".
Отмечается, что с одной стороны играли "новые" Artik и Asti, а с другой – Ани Лорак и российский рэпер Артем Качер.
В Сети все успели выразить свое негодование по поводу действий Ани Лорак. Но ажиотаж в связи с появлением "зрадницы" на росТВ – преждевременный. Как сообщают СМИ, шоу сняли еще до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Так, съемки программы с артисткой проходили 20 февраля.
Более того, есть высокая вероятность того, что Ани Лорак уехала из страны-агрессора . Это предполагали ее фанаты еще в марте. По догадкам поклонников, звезда находится в Объединенных Арабских Эмиратах или же отсиживается где-то в Европе. Однако, по другой версии, певица притаилась в своем подмосковном доме.
А вот дочь Лорак 11-летняя София часто гостит у папы в Турции. Раньше она приезжала к нему в гости на выходные, а затем – на свой день рождения .
Напомним, недавно спортсменка Лилия Подкопаева призналась , поддерживает ли она связь со своей молчаливой кумой Ани Лорак.
"Я хочу, чтобы вас тоже пришли спасать, освобождать и "оперировать". Как вы за**али"