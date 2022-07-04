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Располневшая Ани Лорак в нелепом наряде зарабатывает деньги в Армении (видео)

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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4 июля, 08:37
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Каролина Куек все еще бессовестно молчит о войне на Родине. Но она решила впервые с марта выйти на сцену. Ее появление привлекло внимание публики. Впрочем, дело не в вокале
Ани Лорак впервые за время полномасштабной войны засветилась на сцене
Ани Лорак впервые за время полномасштабной войны засветилась на сцене / Фото: Коллаж: Сегодня

За эти месяцы полномасштабной войны Ани Лорак так и не смогла проявить хотя бы соболезнования родным и друзьям, живущим в Украине. Она решила, что лучше всего будет – это залечь на дно. Фанаты думали, что певица отсиживается где-нибудь в Европе или ОАЭ. Но, как выяснилось, она продолжает жить на путинской России. На днях ее заметили на вечеринке кума Филиппа Киркорова. Каролина спокойно развлекалась в компании звезд-путинистов.

В начале апреля Лорак совершила "жест доброй воли". Она отказалась гастролировать на РФ . Но ведь деньги надо зарабатывать где-то. Поэтому певица отправилась в армянский Ереван.

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На фан-странице Ани Лорак в Instagram появились кадры с ее выступления. Как известно, певица работала на...свадьбе! Отметим, свой аккаунт в соцсети артистка удалила, как только ее начали призывать высказать четкую позицию по поводу войны.

Развлекать гостей Ани Лорак пришла в ярком красном мини-платье с широкими воланами на бедрах и стразами на рукавах и плечах. Дополнила образ туфлями на массивной платформе.

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Лорак немного набрала вес
Лорак немного набрала вес / Фото: Скриншот из видео

Возвращение на сцену Лорак получилось просто провальным. То ли певица поднабрала пару кг, то ли неудачно подобрала наряды. Но поклонники теперь больше обсуждают ее внешний вид, чем вокал:

  • Клоуна вызвали? Вот она.
  • Надуло.
  • Боже, какая безвкусица. Кто этот наряд придумал?
  • Срочно худеть.
  • Тетя одуванчик.
  • По-моему, она начала поправляться.
Скриншот Instagram

Кстати говоря, осенью Ани Лорак планирует давать концерты в Германии и Чехии. О гастролях по России звезда пока молчит. Но не исключено, что она будет выступать перед рашистами. Ведь деньги сами себя не заработают.

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Недавно мы писали, что Каролина Куек впервые за время войны в Украине засветилась на российском ТВ.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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