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Вечеринка с путинолюбами: Таисия Повалий в компании Газманова и Киркорова посетила модный показ (фото)

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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27 июня, 14:00
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Пока в воскресенье, 26 июня, оккупанты наносили ракетные удары по Украине, Таисия Повалий развлекалась со звездами-рашистами в Москве
Таисия Повалий посетила светское мероприятие на России
Таисия Повалий посетила светское мероприятие на России / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинская артистка Таисия Повалий продолжает делать вид, что ничего не происходит и зарабатывать деньги в стране-агрессоре, которая ежедневно обстреливает Родину и убивает мирных людей, в том числе детей. Ранее певица выступала на сцене Кремля со Стасом Михайловым. А на 9 мая в эфире росТВ спела украинскую "Пісню про рушник".

Уже пять месяцев украинцы борются за свою независимость и правду, а Повалий так и ни разу не озвучила свою позицию.

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И когда 26 июня украинцы в очередной раз переживали массовые ракетные обстрелы захватчиков, Таисия Повалий проводила время на светском мероприятии в столице РФ.

Счастливая Повалий в Москве
Счастливая Повалий в Москве

Певица посетила показ близкого друга Пугачевой, дизайнера Валентина Юдашкина в рамках московской недели моды.

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Также на мероприятии было немало звездных пропагандистов. В частности, певица Валерия, Дмитрий Дюжев и Олег Газманов, возле которого как раз и сидела Повалий.

Таисия Повалий села возле Газманова и его жены
Таисия Повалий села возле Газманова и его жены / Фото: Комсомольская правда

Конечно, какой праздник моды без Филиппа Киркорова и Сергея Зверева – они также были на мероприятии, сообщает "КП" .

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Филипп Киркоров все активнее занимается блогингом, потому что деньги же надо где-то брать
Филипп Киркоров все активнее занимается блогингом, потому что деньги же надо где-то брать

Сергей Зверев как всегда эпатирует
Сергей Зверев как всегда эпатирует / Фото: Комсомольская правда

В комментарии росСМИ Таисия Повалий рассказала, что у нее много концертных и обычных платьев от Валентина Юдашкина, в которых ей хочется "летать, любить и быть любимой". Так что она не могла пропустить показ его новой коллекции.

Артистка также рассказала, что "у нее очень много планов на лето". А еще, она очень соскучилась по светской жизни...

Повалий вышла в люди
Повалий вышла в люди

Я очень соскучилась по таким красивым и статусным мероприятиям, по выходам в свет, по коллегам. Хочется посмотреть и премьеры в театрах, и на выставках побывать – то есть на это лето планов много, – поделилась певица.

Отметим, до нападения РФ Таисия Повалий с семьей жила в доме недалеко от Киева. Вероятно, именно там 24 февраля находились мама, невестка и маленький внук певицы. Сама артистка с сыном работали в Москве. Однако сейчас Денис Повалий находится в Испании, откуда ищет работу в Киеве и намекает на распад РФ .

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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