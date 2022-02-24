"Тут не будет победителей": телеведущая Екатерина Варнава высказалась о вторжении России в Украину

Телеведущая не одобряет происходящее / Фото: instagram.com/kativarnava

Сегодняшний день навсегда войдет в историю подлостью, прикрытой красноречивой риторикой. Рано утром Путин начал войну с Украиной.

Знаменитости в соцсетях продолжают делиться мнением на счет ситуации. Телеведущая Екатерина Варнава в инстаграм опубликовала пост о том, что ей в директ прилетают разные просьбы: от просьб не молчать до персональных обвинений и угроз. Звезда говорит, что ей стыдно и страшно в связи с происходящим.

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Екатерина Варнава / Фото: instagram.com/kativarnava

На протяжении несколько часов, я не понимаю, в каком параллельном мире я нахожусь… очень волнуюсь, очень переживаю за близких, за друзей, за коллег. В социальных сетях мне поступают одно за другим сообщения о том, что сейчас происходит.. разные очень полярные сообщения… от просьб не молчать до персональных обвинений и угроз. Я смотрю ваши видео из ваших домов и улиц, читаю комментарии о том, как страшно.. И поверьте… нам страшно не меньше. Мы шокированы, нам больно, стыдно… Зачем это всё происходит? Для чего? Тут не будет победителей, если всё так продолжится.

Артистка не понимает тех людей, которые радуются военному вторжению в Украину:

скриншот из инстаграм Варнавы

Мне дико страшно от сми и тех людей, кто говорит, что рады началу всего этого, с гордостью комментируют и поддерживают происходящие события, называя это "защитой" и "освобождением"… Защитой от кого? От моих друзей, которые там живут? Нас очевидно взяли в "заложники" чьих-то амбиций, и вы этому радуетесь? Мне страшно, от того, с какой легкостью власти готовы отказаться от отношений со всем миром и не думают о нас.. Не спрашивают нас… Страдают простые граждане, и я не понимаю, в чем логика?

Варнава призывает решить ситуацию путем дипломатии:

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скриншот из инстаграм Варнавы

Я просто не могу поверить, что уже нельзя договориться цивилизованным путем, что дипломаты перепробовали все способы и что нет компромиссов, что у людей наверху больше нет желания жить в мире? Неужели история ни чему не учит? Да как так-то?! Господи, да почему же это всё происходит? Как остановить весь этот ужас? НИКТО НЕ ХОЧЕТ ВОЙНЫ! ЛИЧНО Я ХОЧУ ТОЛЬКО МИРА И ДРУЖБЫ!

P.S. Этот тот случай, когда в наших с вами силах распространять только правдивую информацию в соцсетях! Пожалуйста, используйте социальные сети, чтобы помогать друг другу! Это тоже помощь!

Тем временем певица Тина Кароль молится за мир в Украине, ряд других звезд также поддерживают украинцев и призывают не поддаваться панике.

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