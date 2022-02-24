Тина Кароль в женском монастыре молится за мир и Украину

Знаменитая украинская певица Тина Кароль в Инстаграм поделилась непростыми кадрами...

Тина Кароль молится за мир в Украине / Фото: instagram.com/tina_karol

Сегодня утром мы все проснулись в мир, который больше никогда не будет прежним. Россия вторглась в Украину. Все новости сейчас только об этом. В контексте ситуации, которая касается каждого украинца, высказываются и звезды. Ранее мы рассказывали о том, кто из звезд остается в Киеве. В их числе и певица Тина Кароль.

Артистка на своей странице в инстаграм сообщила, что сейчас находится в женском монастыре.

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Я нахожусь в женском монастыре – предчувствовала боль и пошла молиться еще неделю назад... и осталась... наверное, надолго... Пусть мой голос и пение пригодятся молитве за Вас и за Мир. Любимая Украина!

Звезда также показала эмоциональные кадры, которые невозможно смотреть без слез.

Мы продолжаем держать руку на пульсе.

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Тем временем украинские звезды записывают эмоциональные обращения в связи с вторжением России в Украину. Среди них: певец Иван Дорн, музыкант Дмитрий Шуров, певица Оля Полякова, телеведущий Андрей Бедняков и многие другие.